印度對美國實行報復性關稅 美政府向WTO提起申訴

近期以來，美國與印度持續出現貿易摩擦，美政府在去年 3 月份向印度施加進口鋼鋁關稅，在今年 6 月份又終止印度的關稅優惠，導致紛爭逐漸擴大。

印度政府也因此對美國 28 種商品徵收關稅，包含蘋果、杏仁、扁豆、部分化學品等。美國蘋果甚至將被徵收高達 70% 關稅。對此，美政府在週四 (4 日) 向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，表示印度的報復性關稅已經違反了 WTO 的規範。

美政府在週四向 WTO 提出正式的申訴，聲稱印度政府在 2018 年 6 月至 2019 年 6 月期間發布的一系列額外關稅施加，與 WTO 的關稅和貿易協定的法規不一致。與其他 WTO 成員國相比，明顯不公平地歧視美國，讓美國商品無法與其他國家商品進行公平的市場競爭。

儘管印度政府反駁認為關稅加徵符合 WTO 的防衛措施協定 (Agreement on Safeguards)，但美政府認為，關稅並不是一項防衛措施。

根據規定，在申訴被提出後，兩國有 60 天的時間進行磋商，並試著找到令雙方滿意的解決方案。60 天後，如果相關協商仍未能解決爭議，該申訴案才會進入 WTO 的裁決程序當中。

有數據顯示，美國和印度之間每年的商品貿易金額約為 1421 億美元。根據美政府的資料，印度與美國的貿易呈現貿易順差。舉例來說，印度去年對美國的出口額約為 540 億美元，但進口美國商品的金額僅有 330 億美元。

此外，根據美國農業部數據顯示，印度可說是美國杏仁最大購買國。去年印度購買了一半以上的美國杏仁，金額高達以 5.43 億美元。另一方面，印度也美國蘋果的第二大買家，去年購買美國蘋果的金額約為 1.56 億美元。