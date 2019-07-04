川習會後農產交易展開 中國首次進口美國稻米

美國稻米協會 (USA Rice) 週三 (3 日) 表示，上週中國一家民間進口商購買了美國稻米，這是美國史上首次出口稻米到中國。

稻米協會發言人 Michael Klein 表示，這家中國進口商從加州的 Sun Valley Rice 購買兩個貨櫃的中梗米 (Medium-Grain Rice)，共約 40 噸，這批美國稻米已經過碾磨並包裝成袋，提供消費者與餐廳使用。

中國 2017 年 7 月同意進口美國稻米，結束了 20 年來對檢疫等細節的討價還價，但之後繁雜的流程與貿易爭端，造成一直沒有實際的交易達成。

Sun Valley Rice 公司執行長 Ken LaGrande 證實了這筆交易，但未透露價格等細節。他表示，雖然仍有關稅，但他們與民營企業 Shenzen Yintuo 達成了購買協議，這不僅是一次性的購買，預計很快還會增加銷售。

美國稻米協會執行長 Betsy Ward 表示，這次出售協議是在美國贊助的中國廣州世界稻米峰會期間達成，代表著美國稻米產業與中國關係的轉折點，具有歷史性的意義，能為未來中國向美國定期購買稻米奠定基礎。

在這宗稻米交易之前，美國農業部證實，上週美國向中國出售 54.4 萬噸黃豆，為 3 月以來最大規模的銷售。

中國是全球最大的稻米生產和消費國，2018/19 年度產量達 1.485 億噸，進口 350 萬噸。

不過 Klein 指出，目前情況其實很不確定，美中貿易爭端時起時落，有時候已準備進入中國市場，又看到生意被搶走了，如今情況就是如此。