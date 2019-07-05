丹斯克銀行啟動內部調查 律師稱；該行試圖詆毀、威脅舉發者

鉅亨網新聞中心 2019年7月5號11點30分

丹麥丹斯克銀行 (Danske Bank) 愛沙尼亞分行 2017 年捲入洗錢疑雲，該行主管 Howard Wilkinson 揭露這件高達 2300 億美元的洗錢醜聞。其委任律師近日聲稱，丹斯克銀行對舉發人進行內部調查，試圖透過詆毀名譽以及威脅手段使其禁聲。

Wilkinson 委任律師 Stephen Kohn 週三 (3 日) 寫信給丹麥檢察官，要求他們針對此事進行調查。

他在信中寫道，丹斯克銀行發起此類內部調查，構成對其委託人隱私的侵犯，並且是對他合法披露非法活動的直接報復行為，並指出該行收集所有可能訊息，顯然是為了要獲取用來詆毀及勒索其當事人的資訊。

2014 年，丹斯克銀行開始著手內部調查，起源於 Wilkinson 聲稱該行在東歐的愛沙尼亞分行的客戶包含俄羅斯情報部門以及俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 親信的空殼公司。消息人士指出，該行原先打算指派私人調查公司 Parsifal 進行調查，但後來還是決定採用內部調查。

有兩位相關人士證實了內部調查，但否認這樣的行為有任何不恰當的地方。他們表示，進行內部調查不僅是為了檢驗 Wilkinson 的指控，同時還要確認他在提出指控的當下，是否受到不當的壓力。

丹麥檢察官辦公室證實收到 Kohn 的信，並拒絕進一步評論。

丹斯克銀行表示，將持續調查與愛沙尼亞分行相關的事件，包含 Wilkinson 的指控，並稱會進一步和他聯繫，來看他是否願意協助銀行梳理事件脈絡。