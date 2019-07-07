〈鉅亨看世界〉HONDA眼中的終極環保車

日本汽車大廠 Honda(7267-JP) 在本月 4 日，於日本埼玉縣本田技術研究所舉行的「Honda Meeting 2019」企業技術發表會上，提出了「無碳社會」、「零交通事故社會」、「Honda eMaaS」等三大主題。本篇文章將以「無碳社會」為主軸，在本田的電動車 (EV) 願景上進行相關探討。

Honda 在 7 月 4 日時表示，將進行電動車 (EV) 專用平台的研發，並以超過 500 公里的續航能力作為目標。新的平台將用於中型車款，並以後輪驅動 (RR) 方式為基本設定，預計在 2022 年左右投入生產。在車款的設定上，則將有 SUV、CUV，以及房車等選擇。

〈鉅亨看世界〉HONDA 眼中的終極環保車。(圖片：AFP)

Honda 喊出在 2030 年的全球銷量上，近 15% 要為電動車的目標。而這款新的專用平台，則將扮演著完成這項目標的關鍵角色。

過去 Honda 曾經表示，電動車 (EV) 是用於近距離移動的運具，燃料電池車 (FCV) 才是最適合中長程距離移動的運具。該公司認為，搭載電池質量巨大的中長程距離 EV，如同是「運送電池的車輛」，在效率上不佳，抱持著否定的態度。

〈鉅亨看世界〉HONDA 眼中的終極環保車。(圖片：AFP)

而這樣的看法，到了現在也似乎沒有改變。而 Honda 之所以持續進行著中長程距離 EV 的開發，主要也是為了應付中國及美國部分州政府的規定。為了讓 EV 的銷量跟上傳統燃油車，也必須提升其續航能力才有可能達成。

而在燃料電池車方面，Honda 原本計畫在 2020 年推出新一代車款，但由於加氫站的普及未如預期，預估將向後推 2 - 3 年才會上市。

〈鉅亨看世界〉HONDA 眼中的終極環保車。(圖片：AFP)

在 2016 年時，Honda 推出了燃料電池車「Clarity」，並於 2017 年與美國福特 (F-US) 共同在關鍵技術「電池堆疊」的研發及生產上合作。預計 2020 年在美國投入量產，而兩家公司也會分別推出各自的車款。不過 Honda 則是計畫將預定時程向後展延。

雖然如此，Honda 的八鄉隆弘社長則是表示「FCV 是終極環保車的這個看法不變」，會以中長期的觀點來看待燃料電池車的研發。而且不侷限於一般的乘用車輛，還將檢討在卡車等大型商用車方面的技術應用。