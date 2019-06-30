〈鉅亨看世界〉澳門賭場的「肥羊」雷達

常言道，「賭場裡莊家總是贏」，更何況現在莊家還用上人工智慧設備，把賭客們的一言一行都牢牢掌握在手中。演算法幫助賭場分析客人坐在賭桌前的行為，以判估他們的風險胃口。賭客愈是肯冒險、輸的機率就愈高，賭場賺得也就愈多。

現在的經濟情勢和政府嚴格管理，讓澳門博弈行業發展備受壓力，而採用高科技監控設備，成了賭場經營方尋找「商機」的方法。

彭博社報導，為了觀察川流不息的賭客，看其中哪些人最有「輸的潛力」，兩大國際娛樂博弈集團金沙、米高梅，都已經開始在設於澳門的大型賭場中布署隱藏式攝影機和臉部辨識技術。至於永利、銀河娛樂、新濠等娛樂商也都正在考慮是否跟進。

娛樂企業太陽城控股目前正在越南興建新的賭場，太陽城透露，將會在籌碼和賭桌內裝設 RFID 晶片以儲存玩家的資訊。

賭場的監控與數據

澳門各家博弈巨頭都在想方設法，從愈來愈多的中國中產遊客身上賺進最大收益。因為澳門是中國境內唯一一個可以合法賭博的地方，每個月吸引約 300 萬遊客來到此地。

但這麼多遊客中，涵蓋了豪賭客、一般玩家，以及攜家帶眷只是來度假的家庭，進階的監控技術才能讓營運者分析，哪些走進自家賭場的客人是遊客，哪些又是真正的賭客。

為了安全以及防堵出千，賭場使用監控攝影早已行之有年，拉斯維加斯賭場使用的 RFID 晶片籌碼，也能在發生失竊事件時讓籌碼失效。但如今監控技術更進一步，協助賭場建立一個精準的客戶數據庫。

據知情人士透露，金沙中國最近獲得監管機構同意，裝設了隱藏在柱子中，不會被遊客察覺的監控設備。彭博社向各家賭場和澳門博彩監察協調局尋問評論時，他們都未有回應。

尋找「會輸錢」的好客人

如果能找出願意冒險又可能輸錢的賭客，賭場方就可以想一些方法吸引住他們，讓他們坐更久、賭更多。基本上透過高解析度臉部辨識，加上數位賭桌追蹤下注行為，將資料傳回資料庫後，就可以建立每個客戶的檔案，知道他們的停留時間、下注金額、風險胃口、輸贏比例、過去是否有詐欺行為，以及這位客戶的淨值多少。

在產業研討會上，以數位賭桌為產品的 Walker Digital Table Systems 演示了如何在不被賭客察覺的情況下追蹤籌碼流向、下注行為以及每一局的結果。

監控設備商 Dallmeier Electronic 的系統，則可以透過臉部辨識知道有價值的賭客進店、坐在哪張賭桌上，即時通知樓層經理後，就能立刻派員前往服務。如果是輸得起、又願意繼續玩下去的賭客，賭場方就會用免費餐食或住宿折扣等來招待他們。

這些設備可以讓賭場分析，哪些客戶能為他們帶來最大利益，也能防範發牌員串通賭客作弊的情況。此外，監控系統還能追蹤發牌員的工作狀態，作為績效管理的工具之一。

個人穩私的隱憂

博弈娛樂行業內對於是否要採用這些技術，其實也還有許多討論的聲音，銀河娛樂的管理層就表示，在內部會議中曾討論過，財力雄厚的賭客可能並不希望被監控。另一層憂慮則是擔心政府與執法機關會要求存取賭場所收集的資料。

比起歐美，中國消費者對於監控和個人隱私比較不在意，他們已經習慣大數據的資料收集，中國政府也本來就有全國性的監視系統。然而在澳門有不少跨國企業在經營，如果將收集數據送到海外分析，很有可能會觸法。

不過有業內人士說，中國消費者早已習慣被追蹤和「刷臉」的臉部辨識技術，大家都心知肚明賭場營運者會進行監控，端看營運者要不要使用這些數據罷了。