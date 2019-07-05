戴姆勒攜手BMW研發自駕車 可望2024年上市

德國兩大汽車集團寶馬 (BMW) 和戴姆勒 (Daimler) 在週四 (4 日) 正式宣布將合作開發自駕車技術，並提出明確的計畫，將聯合兩家公司旗下共 1,200 名開發人員共同進行開發。

寶馬和戴姆勒在一份聯合聲明中表示，該項戰略合作將主要專注於開發輔助駕駛系統技術、高速公路自動駕駛和自動停車技術的研發。兩家公司也將各自在自家品牌的汽車當中配備這些技術。

兩家汽車製造商在今年 2 月份首次宣布將合作開發自動駕駛技術的計劃。在本週四的公告中，兩家公司完成了協議，更加落實了相關的計畫與合作細節，並預期相關的技術將從 2024 年開始應用在車輛上並向大眾市場推出。

今年早些時候，寶馬和戴姆勒都發布了獲利預警。面對國際貿易衝突和更加嚴格的排放法規等不利因素，衝擊了汽車產業的獲利。此外，關鍵技術的大量研發也加重了汽車製造商的營運成本，同時也面臨來自網路巨頭像是 Alphabet 旗下自駕車公司 Waymo 的競爭。

面對全球汽車業積極拓展自駕技術，大部分企業選擇合作開發相關技術，使資源與資金能夠更有效的運用。

在上個月，雷諾 - 日產聯盟 (The Renault-Nissan Alliance) 宣布與 Waymo 達成了一項獨家的協議，將合作探索無人駕駛技術並在法國和日本推出無人駕駛交通服務。此外，Waymo 也與飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 建立合作關係，以發展更多樣化的業務。

另一方面，雷諾和 FCA 也就合併或合作一事進行了協商，然而由於雷諾汽車大股東法國政府的介入，FCA 撤回了併購提案。