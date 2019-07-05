破分析師預期 三星：Q2獲利達 6.5 兆韓元 下滑 56%

南韓晶片大廠三星電子週五 (5 日) 表示，受到全球記憶體晶片價格下跌與需求疲軟影響，公司截至 6 月為止的第二財季，獲利達 6.5 兆韓元 (約 55 億美元)，略高於分析師預期的 6 兆韓元，較去年同期下跌了 56% 以上，近乎一半以上。

三星預估 Q2 營收年減幅為 4.2% ，來到 56 兆韓元。

手機和商用伺服器內部的記憶體晶片，是三星的主要獲利來源，市場分析今年半導體產業產能過剩，需求下滑，DRAM(動態隨機存取記憶體) 和 NAND(儲存型快閃記憶體) 供給持續增加，壓制晶片價格。

分析師預期，必須得等到 2020 下半年半導體產業景氣才能回升。

三星預計於本月晚些時候公佈 Q2 財報最終數據。

若週五宣布的財報數據與最終數據相符，這將會是三星連續第二個獲利年減幅下滑一半以上的財季，三星截至今年三月的 Q1 獲利年減幅約 60% 至 6.2 兆韓元 (約 53 億美元)

日韓貿易戰隱憂

展望未來，市場擔憂南韓與日本之間緊張的貿易情勢，恐會對南韓晶片產業包括三星、SK 海力士等造成衝擊。

日本於週一 (1 日) 宣布將嚴格限制出口至南韓的半導體用的關鍵電子材料，以向南韓二戰時期「徵用工」的問題施壓。

IHS Markit 半導體研究執行董事 Len Jelinek 表示，目前日本擁有絕大部分的高端電子材料，晶片大廠很難在日本以外的地區取得半導體材料來源。

花旗分析師認為由於晶片供應過剩，短期內日本此番管制對於三星和 SK 海力士影響應該有限。