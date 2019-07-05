歐股盤前─市場靜待非農就業報告 指數期貨漲跌互見

美國勞工部將於美東時間週五發布 6 月非農就業報告，市場將根據其結果，推估聯準會 (Fed) 的利率決議意向；今 (5) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 40 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.12%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.01%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.01%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.19%，深證成指上漲 0.76%；南韓 Kospi 指數上漲 0.046%，日經 225 指數上漲 0.20%；台股收漲 9.83 點，至 10785.73 點。

美國私人企業 Automatic Data Processing 先前發布的就業報告顯示，6 月非農私人企業雇用人數增加 10.2 萬人，低於預測值 (12.2 萬人)，若今日公布的非農就業報告表現不佳，對 Fed 採取降息措施的預期，將隨之升溫。

美國總統川普日前於推特發文，指控中國、歐洲大玩貨幣操縱遊戲，並呼籲美國應祭出相同手段，否則就只能繼續坐視他國操縱貨幣，猶如傻瓜。

外界擔憂，若 Fed 本月底未採取寬鬆貨幣政策，美國政府出手干預匯市的風險，恐因此升高。

美中貿易爭端方面，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，兩國官員將在未來一週，透過電話聯繫，安排面對面的會晤時間。

中國商務部發言人高峰週四表示，中美經貿團隊，正在進行溝通，若雙方能夠達成貿易協議，美方必須把先前對中國商品加徵的關稅，全部取消。

伊朗與西方國家之間的緊張關係持續升溫，英國皇家海軍昨日在直布羅陀扣押 1 艘伊朗油輪，主因在於，該油輪試圖向敘利亞運送石油，違反了歐盟和美國的制裁。

對於伊朗油輪遭扣押一事，美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 認為，這是「非常好的消息」，美國及其盟國，會繼續阻止伊朗、敘利亞等國，藉由非法貿易獲利。