〈三星再拚折疊商機〉折疊市場熱度加溫 面板雙虎友達、群創也搶進 拓展新動能

三星電子經過 2 個多月重新設計、測試，預期近期將公布折疊手機 Galaxy Fold 上市時程，而不只品牌大廠紛紛宣布搶進折疊市場，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也看準商機，研發折疊面板搶占市場。

友達董事長彭双浪年初就曾經表示，今年世界行動通訊大會 (MWC) 討論各廠都在討論折疊手機，面對折疊手機市場，友達不會缺席。

友達日前股東會表示，針對折疊手機，其實客戶正反評價都有，雖然在技術方面還有難度、成本偏高，但目前折疊面板已經達到可量產的能力，預期今年年底前會看到與客戶合作的產品推出，依目前趨勢來看，產品將以內折為主，外折則因有螢幕保護問題，還有技術待克服。

而群創日前發表 7 大創新產品，其中 1 項產品就是雙拼曲面的無邊框手機，正是瞄準折疊手機商機。

針對雙拼曲面的無邊框手機，群創技術開發總處楊秋蓮表示，折疊螢幕雖採可饒式材質，但仍需克服因為使用頻率增加，導致螢幕中央皺摺越明顯，此外，包含折疊角度、外殼材質等問題，也都還需要克服，目前正積極接洽品牌客戶，鎖定商務人士市場。

看準折疊面板市場商機，友達、群創積極布局、接洽品牌客戶，但依目前觀察，友達布局速度似乎略快於群創。