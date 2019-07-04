夏普、TOYOTA等共同進行EV實驗 續航力達7倍！

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，與豐田汽車 (7203-JP) 還有日本新能源產業技術總合開發機構 (New Energy and Industrial Technology Development Organization，NEDO) 攜手，將於 7 月下旬時，在公道上展開利用高效太陽能電池的電動車 (EV) 實驗。

這項實驗預計將於日本愛知縣豐田市，以及東京的一般道路和高速公路上進行。預計維持半年時間，於 2020 年 2 月底結束。

實驗使用夏普所生產名為「化合物 3 接合型」(接合了 InGaP、GaAs、InGaAs 等化合物) 的高效太陽能電池，其光電轉換效率為全球最高水準，達到 34% 以上。

主導計畫的 NEDO 表示，在安裝面積有限的一般車輛上，若使用光電轉換效率 30% 以上的太陽能電池，也可達到 1kW 的發電水準。

而實驗車輛則是使用豐田所提供的「Prius PHV」插電式油電混合動力車，在其引擎蓋、車頂，以及尾門上裝設夏普的高效太陽能電池後，其發電能力則由原廠的 180W 大幅提升至 860W 水準；在純電模式下的行駛距離，更由原廠的 6.1 公里，大幅度提升到了 44.5 公里水準，約為原廠的 7 倍距離，成長幅度驚人。

(資料來源：NEDO) (製表：鉅亨網)

透過實驗所獲得的數據，將由三個成員們共享。而由 NEDO 所主持的「太陽能發電系統搭載汽車檢討委員會」等，也會針對 CO2 的減少效果與便利性的提升等方面作出評價。期望在太陽能電池面板的新市場開拓，還有能源環境問題的解決上作出貢獻。