走向世界 國際級豪宅在台遍地開花

頂級豪宅近期房產聲量與成交量皆大，銷售市場也非侷限在台灣；為了讓豪宅市場跳脫內需，指標建商紛紛邀請大師級團隊、將建築尺度拉向國際盃。包括白派掌門人理查麥爾、文森卡勒波特以及理查羅傑斯，不難見到普立茲克獎的大師身影。市場備受關注的高雄「國城定潮」是由新加坡豪宅推手 SCDA 一手規劃設計，並整合其國際團隊，力求創新全台豪宅規格尺寸。

在全台灣目前推出的幾大豪宅設計是多位國際建築師，如台北市中心三大國際規格超豪宅分別是白派建築大師理查麥爾的「55TIMELESS 琢白」、法國生態建築師文森 • 卡勒波特的旋轉豪宅「陶朱隱園」，以及英國建築師理查 • 羅傑斯設計的「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」；台中豪宅近年來更成為國際建築設計師競逐舞台，像是 7 期「宝格」，由曾設計米蘭、倫敦寶格麗（Bulgari Hotel）精品旅館的義大利 ACPV 事務所主導，寶輝「秋紅谷」與富邦「天空樹」皆由國際知名建築設計師操刀，具國際潮流優勢，跳脫傳統的規劃和設計，為中部豪宅開創新的主流定義。

「國城定潮」此次特別指定由 SCDA 首席建築師兼設計總監曾仕乾（Soo）為全案建築師，而其下作品先後囊獲新加坡總統設計獎、年度設計師、英國皇家建築師協會國際傑出獎、SIA-Getz 亞洲新銳建築獎等 28 項國際大獎，他們設計的作品愛馬仕首個公寓不僅躋身全球最貴豪宅，更成為四季、柏悅、悅榕莊、華爾道夫爭相合作的設計對象；其建築特色崇尚平靜優雅的空間、光影和結構表現，並致力於追求純粹的設計精神和室內外空間的無縫結合。

國際建築案 為亞洲新灣區更增藝術價值

近年高雄越來越多大型公共建設，都是採用國際競圖方式開標，每次都吸引不少世界級設計師、建築事務所前來投標，新加坡一直是港灣開發最佳的城市典範，全新的公園、博物館、高端酒店、商業大廈，眾多國際建築師都參與了這座城市的成長，國城建設董事長洪平森說：『長期深耕高雄發展，從 2008 年高軟 UFO 案，國城建設與政府一同打造軟體科學園區，引領高雄產業轉型，就深深了解高雄的特色即是港灣；為了讓高雄城市更與國際接軌，多次前往世界各地物色優秀建築設計大師，歷經與許多國際建築事務所比稿及反覆探討，最終選擇深獲國際讚譽的新加坡 SCDA 建築設計事務所共同合作。』洪平森認為高雄具有山、河、海、港的優勢，絕對有發展為國際大都市的條件，而新加坡就是最好的借鏡。

此次國城定潮，最後選定建築外觀設計由新加坡豪推手 SCDA 負責，公共公空間的設計乃委由，超越五星級奢華酒店委託的空間設計大師 Jaya Ibrahim 所率領的團隊負責；而營造建築變化氛圍的燈光由澳洲團隊 The Flaming Beacon 擔當。規劃上特別呼應了高雄特殊的城市需求，以都市綠洲概念，善用每個空間，有兩座挑高五層樓的空中花園，讓綠覆率超過 100%。「國城定潮」目前已啟動全面銷售，總銷上看 150 億，坪數範圍從低樓層 100 坪，到頂樓一戶 560 坪超豪宅，已掀起全台豪宅市場話題。

設計項目 建築設計 公設設計 燈光設計 設計團隊 新加坡 SCDA（Soo） 新加坡 JID 團隊 (Jaya) The Flaming Beacon 代表作品 全球前十大豪宅 The Marq 公寓 成為四季、柏悅、悅榕莊、華爾道夫爭相合作的設計對象 安縵御用設計師 頤和安縵、法雲安縵、富春山居、璞麗酒店等 安縵御用設計師 作品常賦予想像、氛圍與創意, Amanyara 代表作

表一：國城定潮國際設計規劃團隊