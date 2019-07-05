走向世界 國際級豪宅在台遍地開花

頂級豪宅近期房產聲量與成交量皆大，銷售市場也非侷限在台灣；為了讓豪宅市場跳脫內需，指標建商紛紛邀請大師級團隊、將建築尺度拉向國際盃。包括白派掌門人理查麥爾、文森卡勒波特以及理查羅傑斯，不難見到普立茲克獎的大師身影。市場備受關注的高雄「國城定潮」是由新加坡豪宅推手 SCDA 一手規劃設計，並整合其國際團隊，力求創新全台豪宅規格尺寸。
在全台灣目前推出的幾大豪宅設計是多位國際建築師，如台北市中心三大國際規格超豪宅分別是白派建築大師理查麥爾的「55TIMELESS 琢白」、法國生態建築師文森 • 卡勒波特的旋轉豪宅「陶朱隱園」，以及英國建築師理查 • 羅傑斯設計的「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」；台中豪宅近年來更成為國際建築設計師競逐舞台，像是 7 期「宝格」，由曾設計米蘭、倫敦寶格麗（Bulgari Hotel）精品旅館的義大利 ACPV 事務所主導，寶輝「秋紅谷」與富邦「天空樹」皆由國際知名建築設計師操刀，具國際潮流優勢，跳脫傳統的規劃和設計，為中部豪宅開創新的主流定義。
「國城定潮」此次特別指定由 SCDA 首席建築師兼設計總監曾仕乾（Soo）為全案建築師，而其下作品先後囊獲新加坡總統設計獎、年度設計師、英國皇家建築師協會國際傑出獎、SIA-Getz 亞洲新銳建築獎等 28 項國際大獎，他們設計的作品愛馬仕首個公寓不僅躋身全球最貴豪宅，更成為四季、柏悅、悅榕莊、華爾道夫爭相合作的設計對象；其建築特色崇尚平靜優雅的空間、光影和結構表現，並致力於追求純粹的設計精神和室內外空間的無縫結合。
國際建築案 為亞洲新灣區更增藝術價值
近年高雄越來越多大型公共建設，都是採用國際競圖方式開標，每次都吸引不少世界級設計師、建築事務所前來投標，新加坡一直是港灣開發最佳的城市典範，全新的公園、博物館、高端酒店、商業大廈，眾多國際建築師都參與了這座城市的成長，國城建設董事長洪平森說：『長期深耕高雄發展，從 2008 年高軟 UFO 案，國城建設與政府一同打造軟體科學園區，引領高雄產業轉型，就深深了解高雄的特色即是港灣；為了讓高雄城市更與國際接軌，多次前往世界各地物色優秀建築設計大師，歷經與許多國際建築事務所比稿及反覆探討，最終選擇深獲國際讚譽的新加坡 SCDA 建築設計事務所共同合作。』洪平森認為高雄具有山、河、海、港的優勢，絕對有發展為國際大都市的條件，而新加坡就是最好的借鏡。
此次國城定潮，最後選定建築外觀設計由新加坡豪推手 SCDA 負責，公共公空間的設計乃委由，超越五星級奢華酒店委託的空間設計大師 Jaya Ibrahim 所率領的團隊負責；而營造建築變化氛圍的燈光由澳洲團隊 The Flaming Beacon 擔當。規劃上特別呼應了高雄特殊的城市需求，以都市綠洲概念，善用每個空間，有兩座挑高五層樓的空中花園，讓綠覆率超過 100%。「國城定潮」目前已啟動全面銷售，總銷上看 150 億，坪數範圍從低樓層 100 坪，到頂樓一戶 560 坪超豪宅，已掀起全台豪宅市場話題。
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設計項目
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建築設計
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公設設計
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燈光設計
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設計團隊
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新加坡 SCDA（Soo）
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新加坡 JID 團隊 (Jaya)
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The Flaming Beacon
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代表作品
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全球前十大豪宅
The Marq 公寓
成為四季、柏悅、悅榕莊、華爾道夫爭相合作的設計對象
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安縵御用設計師
頤和安縵、法雲安縵、富春山居、璞麗酒店等
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安縵御用設計師
作品常賦予想像、氛圍與創意, Amanyara 代表作
表一：國城定潮國際設計規劃團隊