〈房產〉信義計畫區商辦夯 租金漲勢也外溢到周邊共享辦公室

台北市信義區頂級 A 辦租金節節攀升，緊鄰信義計畫區的整建辦公大樓價格也水漲船高，根據最新揭露的實價租金行情資料顯示，台北市信義區佩芳大樓 (已更名為點石大樓)，揭露有 7 個樓層出租，平均租金不含稅每坪約 3000 元，承租方應是目前市場上當熱的共享辦公室業者。

此租金揭露行情，也被視為趕上這波商辦的漲價潮，且該交易跳脫周邊行情水準，已接近信義計畫區的一般 A 辦大樓。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場上的共享辦公室正熱，該承租方是亞洲共享辦公空間品牌，計畫在台灣持續擴張，預計將台灣最大共同工作空間品牌，除承租原佩芳大樓的 7 個樓層外，今年還計畫在中山區與松山區的 A 辦大樓擴張據點，共享辦公室經營模式正夯，也讓外界好奇共享辦公室的營運模式。

台北市基隆路上的此據點，將成此來自海外的共享辦公空間業者在台灣的旗艦中心，綜合高樓層共享辦公空間與低樓層的精品酒店，預計 2019 下半年開幕，除可以在裝潢時尚又現代的工作空間外，還可看到地標台北 101 等大樓。

依實價登錄資料顯示，該大樓有 7 筆實價資料，承租 7 個樓面，租金每坪每從 2700-3300 元不等，每高一個樓層租金單價每坪多出 100 元，承租的面積為 1800 多坪，每月含稅的租金約為 570 萬元，而緊鄰屋齡一樣的辦公大樓，11 樓今年 4 月每坪租金為 2625 元，而信義計畫區內的一般 A 辦大樓，每坪租金水準約在 3000-3500 元。