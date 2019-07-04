日本三菱地所在台首宗住宅案將在江翠重劃區登場 銷售金額上看26億元

新北市重劃區住宅推案正熱，繼日系三井不動產集團日前公開台灣第一件住宅案「三松 MPARK」後，日本三菱地所也聯手潤泰新 (9945-TW) ，推出江翠重劃區新建案「潤泰峰匯」，分回戶數 101 戶，預計銷售金額達 26 億元。

三菱地所是日本地產龍頭，從商用不動產到城市住宅，從東京都心到全球各大城市都看的到三菱地所的建築，2015 年與潤泰創新合資成立「潤泰創新開發公司」，共同興建 A 級辦公大樓與住宅，今年則首度推出住宅合作案在江翠重劃區推出，並開出每坪 58-64 萬元區域最高價。

潤泰新董事長簡滄圳指出，早年在板橋推出「潤泰新大陸」一案，至今仍備受在地客好評，此後潤泰沒有在板橋推出新案，多年後重返板橋，就是看中江子翠北側重劃區有別於一般重劃區，交通便捷與生活機能都已經備足，近北市與新板的地利位置，尤其 D、E 區更鄰近傳統市場跟明星學區，堪稱難得釋出的雙北精華地段。

建商在江翠重劃區推案競爭激烈。(鉅亨網記者張欽發攝)

日本三菱地所聯手潤泰新在江翠重劃區推出的「潤泰峰匯」由信義房屋 (9940-TW) 旗下的信義代銷企劃銷售，不過，信義房屋集團本身在江翠重劃區也有開發案即將推出，信義代銷總經理李少康指出，信義集團本身的首件江翠重劃區推案也預計將在第 3 季正式公開。