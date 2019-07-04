中磊6月營收回升至25億元 下半年可望扭轉衰退頹勢

中磊 (5388-TW) 今 (4) 日公告 6 月營收 25.21 億元，月增 25.6%、年減 4.6%；第 2 季營收 66.99 億元，季增 3.4%、年減 8.2%；上半年營收 131.78 億元，年減 13.6%。法人預估，在 5G 需求帶動，及新產能挹注下，中磊第 3 季營收可望較第 2 季成長，也激勵中磊今日除息首日，盤中填息率一度逾 3 成。

中磊表示，第 2 季新產能擴建完畢後，陸續開始投產，6 月營收雖較去年同期衰退，但衰退幅度有收斂態勢，且較上月大幅回升。

法人則預估，隨著 5G 時程加速，中磊拉貨動能可望升溫，第 3 季營收估將季增，下半年將優於上半年，全年也可望扭轉營運衰退頹勢。

中磊董事長王伯元日前也在股東會上指出，小型基地台、雲端應用等 5G 及智慧物聯網高值化產品，都將陸續開始貢獻營運，有助提振營收及獲利表現。

此外，中磊也加速拓展拉丁美洲、印度、東南亞等新興市場，同時在台灣及非中國等第三地建立產能，均有利營運表現。

中磊今日除息，每股配 2.98 元現金股利，除息參考價 65.1 元，盤中一度填息逾 3 成，終場上漲 0.9 元或 1.4%，收在 66 元。