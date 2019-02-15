〈房產〉房市加溫 北台灣各重劃區建案聚焦首購、首換客搶市

2019 年北台灣房市推案量上看 1.22 兆元，新北市各重劃區建商主力聚焦首購、首換市場搶市，東森建設成立以來在新北市三重「仁義重劃區」推出的總銷逾 15 億元的建案，在已售出 8 成之下，可望成為近期北台灣重劃區「賣最快」的建案，預計在第 1 季可全部完銷。

今 (15) 日由東森建設與日本國土開發就「日日東森」案舉行營造簽約，東森建設總經理賴建程指出，新北市三重「仁義重劃區」的總面積僅 22.28 公頃，為新北市開發面積最小的重劃區，預估整個區域將在 5-8 年完成開發，開發時間短的好處在於可免除進住住戶必須面對區域內長期間有新建案在施工窘況。

東森建設創業首案「日日東森」，位於新北市三重區仁義段自辦重劃區，因鄰淡水河濱公園景觀，重劃區內規劃公園綠地、學校用地，未來並有連鎖零售業者「全聯」進駐，成立 550 坪大型旗艦店商場，吸引建商買地推案。

東森建設在去年 10 月正式推出建案「日日東森」，建案基地面積為 480 坪，將興建地上 15 樓、地下 4 樓的 87 戶住宅大樓，共 87 戶，另有店面 6 戶，住宅坪數規劃為 26、33、35 坪，主打 2-3 房。產品。

東森建設創業作品「日日東森」，代銷業者為海悅國際，海悅國際總經理王俊傑表示，近年房市回溫，今年新北市各大重劃區春節市況雖以個案表現為主，但熱銷建案的來客與成交量，都較平日增加 1-2 成，三重仁義重劃區緊鄰熱鬧市區與淡水河岸，周邊 10 多年來沒有大型新推案，看準當地換屋需求，各建商衝刺、陸續推案，「日日東森」更有望成為近期北台灣重劃區內最快速完銷建案。