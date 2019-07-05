金價可望連漲7週 新興市場教父：上看1500美元

根據《彭博社》報導，金價可望連續 7 週維持漲勢，對聯準會 (Fed) 降息的預期，以及地緣政治、貿易緊張情勢加劇，都使價格獲得支撐；有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 預估，金價將上看 1500 美元。

金價週線可望「連 7 紅」。(圖：翻攝自彭博)

台北時間週五下午 4 點 38 分，Investing.com 報價顯示，現貨黃金下跌 0.14%，至每盎司 1413.49 美元；黃金期貨下跌 0.29 %，至每盎司 1416.80 美元。

週五金價走跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

報導稱，金價週線可望「連 7 紅」，將創 2011 年以來最長漲勢。

美國勞工部今 (5) 日將發布 6 月非農就業報告，市場將根據其結果，推估 Fed 的利率決議意向；澳洲墨爾本外匯交易商 Pepperstone 研究部門主管 Chris Weston 認為，偏低的利率，有利金價表現。

美國私人企業 Automatic Data Processing 先前發布的就業報告顯示，6 月非農私人企業雇用人數增加 10.2 萬人，低於預測值 (12.2 萬人)。

Weston 建議，應在個人投資組合當中，分配 5% 至 10% 的占比給黃金，「這是我們這段時間以來，一直倡導的觀念。」

地緣政治、貿易緊張情勢加劇，帶動避險需求，也讓金價獲得支撐，「新興市場教父」墨比爾斯看好金價漲至每盎司 1500 美元。

美中貿易戰暫時休兵、恢復談判，但美國總統川普將關稅大刀砍向歐盟，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 本週提出規模約 40 億美元、共計 89 項稅目的追加關稅清單。

川普日前於推特發文，指控中國、歐洲大玩貨幣操縱遊戲，並呼籲美國應祭出相同手段，否則就只能繼續坐視他國操縱貨幣，猶如傻瓜。

另一方面，伊朗與西方國家之間的緊張關係持續升溫，英國皇家海軍昨日在直布羅陀扣押 1 艘伊朗油輪，主因在於，該油輪試圖向敘利亞運送石油，違反了歐盟和美國的制裁。

對於伊朗油輪遭扣押一事，美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 認為，這是「非常好的消息」，美國及其盟國，會繼續阻止伊朗、敘利亞等國，藉由非法貿易獲利。

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