競逐最有價值貴金屬寶座 目前鈀金領先黃金

令人印象深刻的漲勢把黃金價格推升至 2013 年來最高水平，而鈀金價格也創下歷史新高。分析師表示，這兩種金屬都可能會再進一步攀升。

Platinum Group Metals Ltd. PLG 總裁兼 CEO R. Michael Jones 表示，「這兩種金屬這段時間來一直在競相成為最值錢的貴金屬，」「目前鈀金占上風。」

根據 FactSet 數據，黃金期貨週三 (3 日) 收於每盎司 1420.90 美元，是 2013 年 5 月來最活躍合約的最高收盤價。鈀金期貨週三收於每盎司 1565.80 美元，是史上最高的 Comex 結算價。

鈀金成交價格比黃金價格高出每盎司 145 美元。在今年之前，十多年來它的價格從來沒有高過黃金。

Jones 表示，這兩種金屬「在彼此競逐大位期間跨越了一個重要的里程碑」，黃金價格突破 1400 美元，這是黃金投資人念茲在茲的價位；而鈀金「創造驚人的大翻身」，從 3 月的 1600 美元遭重擊至 5 月的 1300 美元後，重新回升至 1500 美元以上。

當然，這兩種金屬並不是世界上最貴的金屬。根據特種化學品公司 Johnson Matthey 的數據，貴金屬中的銠週三交易價格為每盎司 3350 美元，是鈀金價格的 2 倍多。但銠不像黃金和鈀金一樣是常見的交易商品。

Sprott Asset Management CEO John Ciampaglia 表示，由於擔憂情緒不斷上升，金融市場「明顯重新定價風險，而黃金正在扮演其作為避險資產的傳統角色」。

黃金期貨從 5 月底至 6 月底期間出現超過每盎司 100 美元的漲幅。Ciampaglia 說：「我們對它的走高並不感到驚訝，因為我們認為市場對全球經濟的實力以及解決貿易戰和地緣政治問題的可能性過於樂觀。」

他說，這種金屬多年來一直在區間震盪，現在已經「斷然噴出」。「由於大多數一般投資人尚未注意到並相對重新配置其投資組合，因此現在其實還只是金價噴出的早期階段。」

Ciampaglia 表示，大多數投資人都在減持黃金，只有「從傳統資產轉向黃金的資本小幅轉移會讓這波反彈持續一段時間」。

他說，如果所有目前的黃金市場驅動因素保持不變，那麼如果黃金攀升至 1500 美元也不會讓人驚訝。

Ciampaglia 說，在擴大曝險的同時，被動型 ETF 以及黃金基金和礦業指數等基金都受到金價的影響，並且「對投資人來說是一個很好的選擇」。

在此同時，鈀金的前景也很光明。Jones 表示，鈀金沒有理由不會在未來幾個月內突破其每盎司 1600 美元的現貨價格。

他說，「供應緊俏，且全球尋求潔淨空氣的目標一致。對全球各地暢銷的小型汽油車以及蓬勃發展的美國經濟中的川普型大卡車所設定的新標準，正在耗盡鈀金」以製造更乾淨的空氣。

電動車市場的成長，可能降低汽油動力車排放控制觸煤轉化器中鈀金的需求，這一點一直是鈀金的關注點，但 Jones 說，電動車的市占率「遠低於預測」。

他說，「以百分比計算，電動車的確在增加，但是與基數相比偏低，真正的汽車正在以每年 1 億輛的規模增加，在這種數量需求下，排氣管中配置的鈀金只會更多，因為『我們都想開車和呼吸新鮮空氣』。」