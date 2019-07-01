貿易戰暫時休兵 金價創2019以來最大跌幅

根據《彭博社》報導，美中貿易戰暫時休兵，避險需求降溫，今 (1) 日金價下挫，現貨黃金一度大跌 1.8%，創 2019 年以來最大跌幅。

台北時間週一下午 4 點，Investing.com 報價顯示，現貨黃金下跌 1.54 %，至每盎司 1387.85 美元；黃金期貨下跌 1.62 %，至每盎司 1390.75 美元。

現貨黃金下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.41%，至 96.53 。

報導稱，今日稍早，現貨黃金一度下挫 1.8%，至每盎司 1384.06 美元。

金價走跌。(圖：翻攝自彭博)

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤，雙方決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

川普稱，中國承諾購買大量美國農產品；不過，中國官方媒體報導，並未提及「承諾購買大量美國農產品」一事，僅強調，川普希望中國能從美國增加進口。

值得注意的是，川普並未承諾，將華為從貿易黑名單中移除；白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 亦表示，川普並沒有「大赦」華為，中國仍須解決先前導致貿易談判觸礁的問題，至於貿易談判得耗時多久才能達陣，還無法預測。

澳新銀行資深商品策略師 Daniel Hynes 表示，雖然當前金價走跌，但長期來看，美國的利率前景，才是金價的「真正動力」，對聯準會 (Fed) 降息的預期，會繼續帶動投資需求，「我們還是抱持積極態度」。

除美中貿易緊張情勢緩解外，川普昨 (30) 日也在南北韓非軍事區，和北韓領導人金正恩第 3 度會面，川普還跨越軍事分界線，成為首名於任內踏上北韓領土的美國總統，川金兩人於會晤後決定，重啟核談判。

川普對媒體指出，他和金正恩都同意，雙方的談判團隊，將在 2、3 週內恢復對話。

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