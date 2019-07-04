【華冠投顧】砷化鎵《全新、穩懋》全數獲利下車

◆『被動』如期上演好戲 再來鎖定誰?

◆大盤分析

昨日台股在多重劣勢下出現大跌，大盤日Ｋ棒甚至形成難看的「島狀向下」兼「內困翻黑」之組合，但昇楷提醒「就平常角度來看確實有反轉意味，但現階段進入除權息高峰，每天都會憑空蒸發掉不少指數空間，所以涉及 "價" 的研判比較容易失真，需要更小心看待」，另從技術面、籌碼面、國際面分析台股大跌「僅視為漲多整理，後面幾天觀察成交量若急縮，便代表獲利了結賣壓消化得夠快」。

昨夜歐美股市續漲，美股道瓊、SP500 指數再創歷史新高，然而今日台股受到亞股相對偏弱以及南亞科、開發金除權息蒸發點數約 20 點影響，以致漲幅不算突出，收盤 + 32 點沒能站回五日線，受除權息干擾較小的 OTC 指數則仍在所有均線之上震盪，終場 + 0.49% 以最高點作收。

今日大盤成交量降到千億之下，縮減速度頗快，明日也可望續降，不過受到外資放假影響（昨夜美股下半場開始到今晚都會休市），明日數據容易失真，因此整體量能的觀察要遞延到下週一才將比較明朗。

由於昇楷明日出國，盤後分析文暫停至下週二，這段期間大盤多方防守點可用 10650 作為基準，守得穩都無礙多頭架構，有效跌破才需停看聽。

◆操作策略

六月上旬以來的操作主軸原本是放在 PCB 族群《3037 欣興、6278 台表科、2316 楠梓電、6213 聯茂、4958 臻鼎 - KY、5469 瀚宇博、2313 華通...》與砷化鎵族群《穩懋 3105、全新 2455》上面，但昨日因 PCB 族群漲幅已大，故逢高進行獲利調節動作。

砷化鎵龍頭《穩懋 3105》6 月營收新聞～「三外資喊買穩懋，最高目標價 266 元」，利多激勵《穩懋 3105、全新 2455》續創波段新高（自 6/13 盤後分析文推薦至今累計漲幅都超過 25%），但早盤同樣因本週急漲已使正乖離過大，並且還原權息也來到前波高點套牢區，因此全數獲利下車。

◆飆股高峰會

這幾天陸續把獲利資金轉進新一輪的強股，像是『生技、被動元件、運動大聯盟』三大族群，這部分也在週二 (7/2) 精選了【飆股高峰會～強股秘笈】免費贈送給大家。

兩天來『生技、被動元件』果真成了盤面最強主流，『運動大聯盟』也有不錯表現。

當中『被動元件』其實已連續分析多時～三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》在前面兩個月利空不斷的氛圍下悄悄築出底部，之後雖然小漲小跌卻逐漸墊高，因此研判「族群會有輪動機會，選股可就部分線形相對強勁的二線股作佈局」。

今日媒體紛紛報導被動元件股族群「具高殖利率優勢，現金殖利率 6～16%」、「下半年營運可望觸底」... 等利多，帶動二線股《6127 九豪》、《8121 越峰》鎖漲停，《2456 奇力新》、《6173 信昌電》... 放量拉抬，三巨頭亦攜手同漲，前天【飆股高峰會】分享的《被動高峰》繼昨天逆勢上漲後，今天不落人後衝到近期新高，好友們想賺多少自己決定，學員跟著指令或紀律動作。

附帶說明的是，在基本面雜音仍多，技術面又有中期套牢的結構下，操作被動元件族群偏向短打性質，遇關鍵反壓或見爆量不漲即可留意出場時機。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

