【華冠投顧】對台股看法不變!小心誘敵深入...建議高出低進!

◆盤勢分析

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、4994 傳奇

台股盤勢分析:

勢均力敵

美股再創歷史新高的激勵，台北股市早盤小漲 + 12 點開出，可惜亞股普遍反應冷淡；加權指數開盤後，整體盤勢維持在紅盤狹幅震盪，終場上漲 + 32 點作收，收在 10775 億，成交量 972 億。

雖然美股再度改寫歷史新高，可是這樣亮眼的表現，似乎跟亞股已經不同調了。基本上就目前台股結構來看，已經沒有太大分析空間；外資今天依舊沒有回頭，還是小幅賣超台股近 - 1 億。所以整體多空力道，已經可是說是『勢均力敵』；但是如同我們先前所說… 如果只是利多的『興奮劑』讓指數維持在『箱頂』10800 點附近。時間久了… 今日的買盤，將會成為明日的賣壓；武傑還是保持先前的看法… 留意賣盤殺出，小心盤勢有…『回測箱底』的風險!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4126 太醫、2481 強茂、5305 敦南、5392 應華、6155 鈞寶、8462 柏文、8924 大田… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2359 所羅門、3653 健策、6234 高僑、9955 佳龍、1477 聚陽、2461 光群雷… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

