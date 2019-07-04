韓民眾籲抵制日貨 日汽車製造商處於警戒狀態

日本與韓國之間的經貿情勢在近期陷入緊張情緒。由於先前日本決定對南韓的高科技材料出口實施限制，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓，韓國的消費者和輿論開始醞釀反日貨的行動，日本汽車在南韓的銷售恐也將大受影響。

今年迄今為止，日本汽車在該區的銷售額呈現大幅成長，自 2010 年以來，在韓國的市佔率首次突破 20%。但由於日韓近日以來的緊張情勢，日本汽車製造商針對韓國市場開始感到憂心。

根據韓國汽車進口商和分銷商協會 (KAIDA) 的數據顯示，今年上半年在韓國銷售的 109,314 輛進口汽車中，日本汽車佔 21.5%(23,482 輛)，較去年同期成長 6.3 個百分點，是韓國地區進口車銷售的成長率最高的，超過美國和德國。

日本汽車在 2001 年首次進入韓國市場時的市佔率僅有 10.9%，直到 2008 年才創下 35.5% 的歷史最高記錄。然而，在 2008 年全球金融危機爆發後，日本汽車的市佔率連續六年下跌，然後在 2018 年降至 17.4%。在今年度才有所回升，來到 21.5%。

日本汽車在韓國地區的市佔率之所以能夠急劇成長，主要歸功於本田汽車 (Honda) 的銷量成長以豐田汽車 (Toyota) 旗下高級車品牌 Lexus 在韓國的穩定銷售業績。而近期以來，由於懸浮微粒等環境汙染問題成為韓國的主要社會議題，民眾開始對於日本汽車，特別是日本油電混合汽車的興趣增加。此外，由於福斯汽車先前出現汽車廢氣排放醜聞，也有助於日本汽車在該地區的銷售。

然而，在日本實行限令後，韓國民眾不滿情緒上升，呼籲抵制日貨。有不少社交平台和簡訊呼籲公眾抵制日本服裝品牌 Uniqlo、松下電器等日本商品，也有網民表示將抵制豐田和本田汽車。