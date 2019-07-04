〈日韓貿易戰〉正式啟動！日本從嚴辦理對韓出口 光阻劑、高純度氟化氫等上榜

日本政府從嚴管理出口到韓國的半導體先進材料，相關措施在週四 (4 日) 正式啟動。雖然韓國方面要求撤回，但日本以過去在可轉用到軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅持在出口管理上採取嚴格手段。

自 7 月 4 日起，日本政府在出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制。

正式啟動！日本將從嚴辦理對韓出口 氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫均上榜。(圖片：AFP)

過去由於韓國列名日本出口「白色名單」中的 27 國之一，在相關出口審核上採取優惠待遇。不過自 4 日開始，出口業者在提報給日本政府的相關文件上，必須就該當品項，載明使用目的、用法，並提出不會轉作軍事用途的切結書等。

日韓關係因為二戰時的「徵用工」問題，造成兩國嫌隙日深，一般外界對此次事件的解讀，也都認為是日方的經濟報復措施。不過日本經濟產業省的官員表示，這次的決定是因為在安全保障方面「無法確認出口管理是否有適當的進行」，日本政府官房長官菅義偉也主張「並非 (徵用工問題上的) 對抗措施」。

日本經濟產業大臣世耕弘成，也在昨 (3) 日的記者會上表示「完全沒有撤回的打算」，並以「安全保障上，在出口可能被轉為武器等用途的技術時，必須謹慎管理，各個國家也都有負責的來進行運用」，作出了說明。

而在日本將韓國從「白色名單」中除名的問題上，世耕弘成表示「韓國只是從上頭拿下，在待遇上與其它國家相同。完全沒有外交上的問題」。