德意志銀行改組 成本恐高達57億美元

據知情人士透露，德意志銀行首席執行長 Christian Sewing 計劃對銀行的證券子公司進行全面改組，耗資成本可能高達 50 億歐元 (約 57 億美元)。

德意志銀行股價走勢 (圖片: Investing)

德意志銀行股價上漲 2.67% 至 6.932 歐元，該股今年以來下跌約 1%。

英國《金融時報》引述三位不願具名的知情人士，表示這筆潛在重組成本，可能使得今年德意志銀行陷入虧損。

然而據報導指出，執行長 Sewing 還希望再 2022 年前，將德意志銀行的年度開支削減約 40 億歐元，比起今年原先預計的目標 10 億歐元還要高。

對此消息德意志銀行發言人拒絕發表評論。

據悉執行長 Sewing 將在德意志銀行監事會於 7 月 7 日召開的會議上，發表重組等重大事宜，此前德意志銀行展開了一系列削減成本的行動，包括宣布即將裁撤 2 萬多人，並且退出投資銀行，成立壞帳銀行等策略，好讓公司轉虧為盈。

《金融時報》指出，重組可能耗資 30 億歐元至 50 億歐元，這分析師的預測一致。美國銀行 (Bank of America)，本週早些時候表示，德意志銀行可能需要向投資人募集到這 50 億歐元。

知情人士表示，Sewing 目前正努力避免增加成本支出，好進一步緩解已預見股價暴跌的股東們情緒。

據《彭博社》報導，德意志銀行的剩餘資本約為 66 億歐元，符合歐洲央行規定的最低要求，該銀行一直呼籲歐洲央行 (ECB) 和其他監管機構，降低其資本以緩解即將進行的重組的而迎來的財務緊縮。

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