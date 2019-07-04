電競、遊戲機迎旺季 誰受益

【撰文／王榮旭】

股市有預測的功能，川習會前國際股市走高，川習會後結果超出市場預期，美中不但重新協商，川普還加碼放寬華為禁令，台股大盤跳空突破季線附近盤局，幾乎把 5 月跌點全補回來，再次逼近萬一， 5 月外資大賣台股 1446 億元，6 月回補 410 億元，7 月持續回補，反觀上市融資 5 月初餘額 1323 億元，1 個月後融資餘額降到 1218 億元，融資大減百億，但大盤已從 5 月底最低 10227 漲 700 點回 5 月初起跌點，換句話說，這波融資被軋空手，融券餘額從 5 月中最低 32 萬張大增 20 萬張到 51 萬張，週末將公佈上月美國就業報告，若有利 FED 月底降息預期，資金行情帶動大盤突破萬一機率大增，Q3 走勢很有可能複製 Q1，再次形成外資軋內資態勢，元月我看好 50 幾元的 5G 潛力股聯茂 (6213) 大漲翻倍到 5 月初最高 112 元，跌破很多人的眼鏡。

5G 領先漲回 5 月高點

前期本欄分析川習會電子首選是：「5G 提前商轉相關族群 PA 功率放大器、散熱模組、銅箔基板及 ABF 載板訂單能見度最高」，5G 族群大部份與華為有供貨關係，這次 5 月股災若勇敢危機入市，獲利相當可觀，大盤這波最低 10227 出現在 5/29，而 5 月底出刊 1335 期，我在本欄分析到：「這波電子回檔個股跌幅 3-4 成不在少數，其中不少是 Q1 大漲的 5G 概念股，如今股價壓低下來，不失為逢低佈局下半年的機會，如 5G 高頻材料聯茂⋯估全年 EPS7-8 元，這波從 112 元拉回最低跌到 80 元，本益比降回 10 倍附近，將對長線投資者有吸引力⋯，倘若川習會包裹華為談和，5G 概念股將成反彈急先鋒」，果真華為禁令被鬆綁，5G 也成最強主流，5 月底聯茂拉回 80 元真的是好買點，最近漲到快 120 元，1 個月大漲 5 成。

微星、原相迎接旺季

7 月除 5G 外，遊戲電競股旺季效應也值得期待，Nvidia 及 AMD 均將在 7 月發表新晶片，顯卡族群微星 (2377)、技嘉(2376) 及顯卡散熱超眾 (6230)、雙鴻(3324) 業績增溫，微星是電競龍頭，顯卡庫存問題 Q2 結束，下半年營運樂觀，除新晶片上市，虛擬貨幣今年來大漲，加速消化舊卡，估今年 EPS 7.5 元，明年上看 9.5 元，相對顯卡族群其他股票本益比偏低，可攻可守。

來源：《萬寶週刊》 1340 期

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