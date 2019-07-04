【撰文／陳子榕】

宣德 (5457) 主要營收來源，包括 Apple watch、AirPods 和 Type-C 等，其中，Type-C 受惠高速、快充的需求增加，今年在手機、筆電滲透率持續攀升，加上 USB 3.2 問世，預期也持續帶動 Type-C 連接器 / 線需求看增，擴產迎接商機。宣德受惠 Type-C 滲透率提升，出貨量漸放大，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，公司除積極擴產因應，據悉今年也將推出防水利基型 Type-C 新品，衝刺業績獲利表現。此外，宣德在伺服器布局效益今年可望顯現，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望顯著升溫。

立訊預告第一季營運優於預期

宣德大股東立訊精密去年財報營運優於預期，今年無線藍芽耳機 AirPods 及汽車類產品持續成長，宣德在富爸爸營運持續看漲，無線充電及電動車連接器線等產品，可望轉單挹注持續受惠。

立訊公布 2018 年度財報，年營收人民幣 357 億元，稅後淨利 27.27 億元，每股稅後淨利 0.66 元。立訊在 2012 年透過香港聯滔電子入股宣德 30.98％股權，成為該公司最大股東，近年來將部分訂單釋出予宣德供輸新血，讓宣德間接打入蘋果及特斯拉供應鏈，營收連續五年成長。

宣德 5 月營收年增率 73.29％

宣德自結 5 月營收 6 億 3488 萬 6000 元，和上個月的 5 億 2723 萬 4000 元相較，增加金額為 1 億 765 萬 2000 元，較上月增加 20.41％，和 107 年同月的 3 億 6636 萬 8000 元相較，增加金額為 2 億 6851 萬 8000 元，較 107 年同月增加 73.29％。

累計 108 年 1-5 月營收 23 億 3866 萬 5000 元，和 107 年同期的 13 億 687 萬 2000 元相較，增加金額為 10 億 3179 萬 3000 元，較 107 年同期增加 78.95％。由於去年蘋果 AirPods 銷售量預估已達 2500 萬套，市場預估 2019 年第二代 AirPods 全球銷售可望達 4000 萬套以上，立訊去年已經拿下 40％的市占率，今年市占率可望朝 60％邁進，相關無線充電及快充連接器線釋出，宣德大受惠。

來源：《萬寶週刊》 1340 期

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