【撰文／黃清照】

今年智慧型手機的窄邊框及全螢幕成為主流帶動，COF 面板模組需求大幅增加，產業整體產能遠小於需求，因此營運表現強勢，預估缺貨將延續到下半年，隨著川習會會後，川普允許美國企業對華為供貨，激勵台廠手機、基地台供應鏈股價走揚，其中看好 COF 封裝與 TTDI 的趨勢，COF 基板供應商易華電 (6552) 周一受到激勵大漲，易華電今年 Q1 EPS 1.27 元，Q2 估 1.3∼1.5 元，今年全年 EPS 估 5.5∼6 元，股價百元附近，同為華為 COF 基板供應商的頎邦 (6147) 相比，頎邦 Q1 EPS1.5 元，Q2 估 1.4∼1.7 元，今年全年 EPS 估 5.5∼6 元，同樣 EPS，頎邦股價不到 70 元，本益比不到十倍，頎邦和易華電相比股價相對委屈，還有上漲比價的機會。

COF、TDDI 今年供不應求

頎邦的手機品牌客戶包含 APPLE 與陸系客戶等，頎邦提供 iPhoneXR 的 COF 封裝業務、陸系客戶也是積極導入全面屏手機 (COF 封裝)，帶動頎邦 2019 年手機相關的營收佔比將超過 TV 應用，今年預估 2019 年手機相關業務營收占比將達 35％∼40％，TV 相關業務則佔到 35％左右，Non - 驅動 IC 降到 10％∼20％。

由於 TDDI 的方案可以幫系統廠客戶節省成本，帶動近年 TDDI 方案於手機面板的滲透率提升，今年 ASP 提升 40％，今年 TDDI 的市場出貨量預估成長 50％，而頎邦在 TDDI 的市占率約 60％∼70％，將可同步受惠。

來源：《萬寶週刊》 1340 期

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