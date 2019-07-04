饗樂新食代 餐飲股真來勁

餐飲業迎接暑假旺季，展新店、推出新菜單；亞洲藏壽司新兵報到，就讓市場驚艷，瓦城、漢來美食、王品… 也都祭出品牌策略。

【文／陳浩寧】

隨著暑假到來，餐飲業紛紛磨刀霍霍展新店、推出新菜單迎接暑期旺季，餐飲業者除了在業績上吸客、搶客外，包含瓦城、六角在展店及旺季加持下，近期股價也雙雙創下近五年新高，而於六月底登陸興櫃的亞洲藏壽司更是不容小覷的餐飲新兵，興櫃首日股價飆漲逾二四○％。

餐飲興櫃新兵俏

藏壽司為日本第二大平價迴轉壽司，二○○四年於東京掛牌，○七年拓展至美國，一四年以子公司「亞洲藏壽司」經營台灣市場，目前日本、美國及台灣分別達四三三、二一及十八間店。亞洲藏壽司六月二十八日興櫃當天，股價以三八元開出後，一路飆漲破一○○元大關，盤中最高來到一○二元，首發氣勢驚人，而後兩個交易日，股價也維持在八○～九○元的高檔價位，成為餐飲股中的亮眼新兵。

藏壽司於一四年進軍台灣，目前包含台北館前店（全球旗艦店）、林口三井 Outlet 店及台中土藏造型街邊店等共計達十八家店。藏壽司來台即颳起一陣迴轉壽司旋風，首家位於松江南京附近的分店，開幕前幾月，從開店到打烊皆可看見排隊朝聖的人潮，而後所開分店的候位時間動輒也都一小時起跳。

在這樣的排隊人龍加持下，亞洲藏壽司吸金程度讓人眼睛為之一亮，一八年平均單店月營業額為八○○～一○○○萬元，全年營收達十四億元，稅後淨利一．○七億元，較一七年成長逾八成，ＥＰＳ達三．四元。

藏壽司吸客的亮點在於用餐體驗，除了基本的觸控式螢幕點餐外，還有透過ＩＣ晶片控管的專利「鮮度君」保鮮蓋，只要超過賞味時間系統便會自動通知，確保食用安全，而為減少人力，亞洲藏壽司也由日本導入計盤回收系統，不需人工收盤、整理，顧客只需將食用完後的空盤投入回收孔，便會進入洗碗槽，藉此節省人力資源。

而藏壽司最吸睛的特色在於「五盤抽扭蛋」的特色設計，只要在計盤回收系統內投入五個空盤，即可在觸控螢幕上進行扭蛋機抽獎，再配合不同設計的限定扭蛋商品，皆增加年輕族群或是親子用餐顧客的消費動力。

法人指出，目前藏壽司午餐、晚餐尖峰時的平均等待時間仍達一二○分鐘，看好未來的展店空間，預估每年將在台灣展出五～十間店，中長期目標則超過五○家店。

來源：《先探投資週刊》 2046 期

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