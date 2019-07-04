今年要參加強勢股的除息

【撰文／蔡明彰】

難道「不怕一萬，只怕萬一」是台股的魔咒，30 年來只要台股來到 1 萬 1 千點即便有短暫的上檔衝刺空間，但最後結果皆是鎩羽而歸。

中美貿易戰戰休兵，但無論那個國家的製造業 PMI 數據都暗示成長正在萎縮，此乃全球股市心頭大患。

根據 JPMorgan 統計的全球製造業 PMI 指數，最新的 6 月份數據僅有 49.4，不僅創下近 7 年新低，更是 2014 年後首次出現連續 2 個月跌落 50 以下緊縮區。統計全球 30 個製造業大國，其中 18 個國家的 PMI 已經跌落 50 榮枯線之下，超過半數，包括中國、日本、德、英、南韓等。僅美國、澳洲、巴西等還在擴張期。

股債雙漲的異象

在過去歷史經驗，當全球製造業 PMI 放緩下滑，全球債券殖利率下跌而債市上漲，但全球股市走跌。這次卻是股債雙漲，在歷史上罕見。全球股市與全球製造業 PMI 背離通常無法維持太久，因而台股投資人在 1 萬 1 千點應保有戒心。全球製造業 PMI 走緩表示景氣不好，全球債券殖利率下跌表示降息期待，所以全球股市上漲是資金作祟。

保單利率下滑

今年來保險業已 3 度降息，7 月保單大降息，包括國泰、富邦、南山、中壽等 9 大壽險公司都宣布調降旗下利變型保單的宣告利率。這一波調降不僅台幣計價的利變保單，連美元、澳幣、人民幣利變保單也加入，範圍擴大。台灣很多民眾買利變保單當儲蓄，有美元保單年收益 3％，但未來在全球降息風潮恐報酬減少，游資被趕進股市的高殖利率股票。

國巨熊市格局

今年操作高殖利率股票勿掉入陷阱，並不是以個股的絕對殖利率高低來選股，有些股票例如被動元件的國巨 (2327) 配息 45 元的殖利率高達 16％，但奇怪股價自最低 240.5 元反彈 14％(尚未滿足 20％牛市定義)，即可能還處在熊市格局。熊市裡高殖利率股票充斥變數，16％誘人的殖利率看得到吃不到。今年我建議股價突破創波段新高，或接近上波高點而基本面強勁有機會改寫高價者，從這些線型佳者再去挑高殖利率個股，或許超過 3％就不錯了。

瑞昱創高

身為華為供應鏈網通晶片的瑞昱 (2379)，Q1 EPS2.71 元甚至比 IC 設計龍頭的聯發科(2454) 的 2.17 元更高，但價位差了 60 元，全年估 11 元年增 28％在今年景氣環境中顯得獨特，本益比 21 倍。瑞昱前波高點 238.5 元後來跌回 186 元，修正 22％，如今已改寫波段高點。

來源：《萬寶週刊》 1340 期

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