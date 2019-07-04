FEM接單大增 立積6月營收創新高 法人估Q2每股有望賺0.9元

射頻元件廠立積 (4968) 受惠於大陸安卓陣營客戶在晶片採購上的去美化，Wi-Fi 射頻前端模組（FEM）出貨大增，6 月營收 2.57 億元，不單月增 14.7%，更創單月營收的歷史新高；而法人圈更估算，立積即使扣除匯損，第二季每股淨利可望上看 0.9 元，大幅優於市場預期。中美貿易戰後，川普不單祭出關稅政策，更對華為啟用封殺令，此舉引發寒蟬效應，中國大陸企業開始在晶片的採購上積極的去美化，亦即轉向台商採購，而此一趨勢下，立積便成為最主要受惠者，近期在安卓等陸資客戶端的 Wi-Fi 射頻前端模組接單大爆增。



而立積累計今年上半年合併營收 10.91 億元，年減 20.5%，第一季每股淨損 0.18 元，4 月每股淨利 0.18 元，5 月單月每股淨利 0.38 元，法人圈則估算，立積第二季扣除匯損，單季每股淨利可達 0.85 元以上，甚至有望挑戰 0.9 元，且下半年還會更好，但立積官方向來對市場臆測數字不予回應。