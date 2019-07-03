【華冠投顧】台股修正補缺口、年線扣抵是關鍵



◆大盤趨勢

由於美國費城半導體指數拉回，影響台積電股價表現，加上利空新聞影響，股價因而出現空方缺口、跌破季線。此次的跌破，代表台積電股價將會走向區間震盪整理，直到季線扣抵再次走入低檔區之後，才有機會重回多方趨勢。目前美中的科技冷戰持續，華爾街投資人在沒有看到商務部明顯動作之前，對於半導體類股將會維持觀望的態度，預期到第四季之後，台股才能更為明朗。

目前盤勢資金，雖受空方力道影響，但是個股之間，仍相對有機會表現。生技類股目前漲勢較為整齊，不過多數仍是個股表現，依照題材而各自發揮，平盤之上的股票不少，包括帶量創高的 1784 訊聯、買盤不斷的 4142 國光、收盤見高的 4119 旭富、法人追買的 1795 美時，有高點、就有後續，唯量能不要失控，生技仍有機會在 7 月份表現。

今天 3630 新鉅科打入跌停，不僅僅是增資折價的問題，指紋辨識才是下跌的主因。而今天另一檔 3374 精材漲停，此消彼長、代表後續指紋辨識的受惠股，將會進入江山換手。先前中國團購 JDI，是否帶動產業競爭的變革，將會是台股下一個矚目的焦點！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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