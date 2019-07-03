【華冠投顧】國巨，正在『建造』上攻之前的小平台！

是一波未平，一波又起是嗎？

在中美貿易戰的煙硝味，已見稍稍緩和之際，川普似乎又將魔手伸向了歐盟。消息指出，美國有意，對歐盟進口的價值 40 億美元之商品提高關稅；這是之前就已提到過的事情，今日又再次的『老調重彈』。

這事件起因於，多年來美、歐之間，對於對方的飛機製造商獲得政府補貼，所造成的爭議所致，後續發展可續關注。

但雖如此，這對於美、台股的影響，依目前的反應來看，根本是微不足道。

如同我昨日 07/02 之述『若果真再有個變數出現，依據目前反應在股市的現況，後市受影響的程度預估不會太深。因為歷經了一年多貿易戰的衝擊，全球股市已經『身經百戰』，其『耐衝擊』能力可謂相當強勁。』\

因此，對於台股的後市，我依然持續的看長多。依據目前多市的凌厲趨勢觀之，接下來前高 11097 有極大機率將再次被站上。

我們持續關注的 2327 國巨，在突破整理區之後，目前位居高檔整理，出現了一個『小平台』；依據型態研判，上方仍具寬廣空間。另外，2317 鴻海，如預期的出現『失敗頭肩』，後市持續向上發展之趨勢未變，見下圖。

◆近期熱門標的股評析、推演： 2327 國巨：



◆今日之走勢



◆2317 鴻海：



◆今日之走勢

作者：華冠投顧 葉良超 分析師

