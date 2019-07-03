【華冠投顧】台積電利空打壓 先下而上



◆大盤解讀

受到日韓貿易戰以及輝達 (nVidia) 轉單三星的影響，台積電 (3008) 大跌 6.5 元，再加上大立光 (3008) 遭美系外資維持目標價 4000 元重挫 5%，台股開低震盪走低，終場下跌 121 點或 1.12%。

殺價搶單只是一時，技術才是一輩子，憑著台積電的製程領先三星，我相信輝達的訂單遲早會回流。至於大立光的部分，高點應該是落在蘋果新機發表前，所以接下來應該會往 4500~4800 元的頭部箱型區間靠攏。

也就是說，雙王的利空只是短期影響，再加上台股的高券資比和熱錢回流、回測上升趨勢線支撐，研判多頭攻勢尚未結束，台股可望先下後上再創波段新高。

◆操作策略

上櫃指數今天下跌 0.62% 輕於大盤，而且連 5 日線都沒摸到，代表中小型股表現強勢，可望持續上演落後補漲行情，未來挑戰頸線約 144 點。

選股方面，仍建議以中小型電子股為主、台灣生技月題材的生技股為輔，此外可留意 6 月營收成長股及投信近期剛布局的個股如眾達 - KY(4977)、京元電 (2449) 和昇陽半導體 (8028) 等等。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

