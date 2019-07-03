【日盛投顧】盤後分析－指數回檔，題材股輪動



◆盤勢分析

1. 台積電痛失 NVIDIA 的 7 奈米訂單及台指期開盤暴跌 500 點的利空，使得台股今日呈現跳空開低走低，2330 台積電及 3008 大立光回補周一因 G20 利多的多方缺口，拖累電子分類指數及大盤指數下跌，終場指數下跌 121.35 點，跌幅 1.12%，收在 10,743.77 點，成交金額為 1,121.24 億元。三大法人合計賣超 96.51 億元：外資賣超 80.29 億元、投信賣超 10.61 億元、自營商賣超 5.61 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）量能：成交量萎縮至 5 日均量之下，後勢要放大至 10 日均量之上才有利多方轉強。

（2）均線：下檔支撐為月線 (約 10667 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

（3）技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回檔月線支撐。

（4）觀盤指標股：2330 台積電能否守穩半年線。

3. 櫃買指數下跌 0.62%，收在 139.25 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 137 點附近，壓力為 141 點附近。

4. 台股選股方向可留意散熱、遊戲、電競 NB、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股等。

◆散熱、遊戲、電競 NB、生技、水泥、運動休閒、高殖利率股

1. 電競遊戲：產業進入傳統暑假旺季，指標股 3293 鈊象上週創下股價新高後經過一周回檔整理後今日再度轉強站上所有均線之上，相關遊戲族群後勢留意 3083 網龍、4994 傳奇等個股；電競 NB 族群可留意 2376 技嘉、2377 微星等。

2.Tesla 概念股：Tesla 盤後公布第二季汽車生產及交付量雙雙創下歷史高，帶動相關個股 1536 和大、3665 貿聯 - KY 創本波新高。

3. 生技：進入生技月題材，盤面資金持續在相關族群做多方輪動，強勢股 1762 中化生、4142 國光生持續創本波新高，相關族群可留意原料藥廠 4119 旭富、學名藥廠 1795 美時、4105 東洋、保健食品 1707 葡萄王、醫材 4126 太醫、4107 邦特、醫美 4190 佐登 - KY。

4. 航運：油價因 OPEC 減產出現利多大跌，對於航運成本有利，龍頭股 2603 長榮創 6 月以來新高，相關族群可留意 2605 新興、2606 裕民、2633 台灣高鐵、2637 慧洋 - KY。

