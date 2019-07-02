BOJ短觀：企業CPI預測持平、預估消費稅將依原訂時程上路

日本央行在週二 (2 日) 公布了，2019 年 6 月的「全國企業短期經濟觀測調查」(短觀)。最新企業通膨展望的數據顯示，日本全規模全產業企業，對於一年後的消費者物價指數 (CPI) 的預測，其平均值為年增 0.9%。這個數字與上季 (2019 年 3 月) 的調查結果相同。

而同項調查對於 3 年後的預測為 1.0% 的上揚，較上季的調查結果下修了 0.1%；對於 5 年後的預測為 1.1% 的上升，維持與上季調查同樣的水準。

另外在企業產出價格方面，日本全規模全產業企業，在一年後的預測方面為 0.7% 的上揚，較上季的調查結果下修了 0.1%。而在 3 年後的預測為 1.2% 的上升，與上季的調查結果相同；在 5 年後的預測為 1.5% 的上升，也同樣與上季的調查結果相同。

BOJ 短觀：企業 CPI 預測持平、預估消費稅將依原訂時程上路。(圖片：翻攝自日本央行)

日本央行在昨 (1) 日所公布的 2019 年 6 月短觀數據顯示，日本大企業及製造業在景氣 (DI) 看法上，較上次 2019 年 3 月的調查下滑了 5 個點數，不僅連續 2 季出現惡化，也是自 2016 年 9 月調查以來的低水準。

而日本官房副長官西村康稔在記者會上表示「支撐內需的基礎條件穩固」，強調 2019 年 10 月的消費稅增稅措施將依原定計畫進行。

而在過去，日本執政黨自民黨的萩生田光一幹事長代行 (代理) 曾於 2019 年 4 月 18 日時表示，會在日本央行發表 2019 年 6 月的企業短觀調查等報告後，將依當時的經濟情勢，來判斷消費稅增稅是否作出延期。萩生田光一在當時說道「若是眼前的危險已清晰可見，不可能帶著大家往懸崖走」。