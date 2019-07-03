〈富邦財經論壇〉貿易戰風險還沒完 示警全球下半年有三大黑天鵝

富邦金 (2881-TW) 今 (3) 日舉行富邦財經趨勢論壇，儘管川習會釋出美中貿易戰恢復談判訊號，但是富邦金控首席經濟學家羅瑋仍示警，全球金融市場下半年波動幅度恐加劇，主要是因市場上仍存在「全球貿易戰進一步擴大」等三大風險，即便是美國將對中國緩加徵關稅，但羅瑋認為美國有許多手段可對中國進一步施壓。

羅瑋表示，全球下半年主要風險有三：全球貿易戰進一步擴大；其次為美國經濟穩健成長態勢出現轉變；第三則是中國經濟進一步放緩。

首先，儘管美中雙方恢復談判，但短期內仍難出現具體進展。羅瑋認為，對美國而言，除了加徵關稅外，亦有許多手段可對中國進一步施壓，包括：對關鍵技術的出口管制，防堵中國技術發展等。此外，美國的貿易戰不只瞄準中國，美歐跟美日的貿易談判是另一戰線，雖然川普表示要延後 6 個月再考慮是否對進口汽車加徵關稅，但也為未來談判埋下不確定因素。

第二，美國穩健成長動能恐出現改變。美國這一波經濟復甦從 2009 年 7 月到現在已歷時 121 個月，創下二次大戰以來最長的繁榮時期。然而，現今貿易戰的緊張情勢攀升，影響企業投資與民眾消費意願，後續還有何種成長動能維持經濟增長，令人擔憂。此外，川普與美國國會亦處於僵局，使得基礎建設推動進度停擺，到了今年第三季末，美國國會必須提高舉債上限，且須在 10 月 1 日前通過聯邦政府預算，否則聯邦政府將再度關門，這些因素皆可能對美國經濟後續成長造成影響。

羅瑋分析，帶動美國經濟成長最主要的三個動能為房市、車市跟基本消費。現在美國房市跟車市都已出現疲態，對經濟成長的貢獻度下滑；就勞動就業市場來看，雖然 3.6% 失業率為近五十年來新低，但今年前五個月新增就業平均人數只有 16.4 萬人，為過去五年來最低水準。整體而言，若美國勞動就業市場再出現變化，加上關稅稅率提高，將影響美國民眾消費力，使美國經濟成長趨緩。當全球最後一個主要成長動能消失時，全球經濟前景將急速惡化。

第三，中國在貿易戰的壓力之下，內需消費增速一路下降，外貿出口表現同樣疲軟，車市已經連續十一個月出現負成長，固定資產投資增長的速度也不如預期。在此狀況之下，若中國經濟成長進一步放慢，將會對亞洲周邊國家、歐洲造成相當程度的外溢效果，因此提醒投資人須提高警覺。

對於下半年投資市場展望，羅瑋表示，若貿易戰擴大至科技戰，加上企業獲利與經濟成長動能放慢，全球股市易受到突發性因素干擾波動。以外貿出口為主或與中國經濟連動度較高的國家將首當其衝，而體質較差的新興市場國家會承受到較大壓力。

而因主要央行將在下半年推動寬鬆貨幣政策，加上貿易戰的不確定性猶存、各國經濟成長放緩，所以主要國家的公債殖利率持續向下；另外，新興市場央行有降息空間支持債市表現，但後續須小心資金外移所造成的衝擊。羅瑋亦提醒投資人，投資公司債或高收益債券須謹慎，以免誤踩地雷。

外匯市場部分，羅瑋指出，主要央行的貨幣政策轉向，但因市場不確定性，美元將小幅下滑，但仍維持高位。此外，雖然新興市場資金被抽離的壓力比去年減輕，但仍需防範貿易戰進一步擴大所造成的影響。