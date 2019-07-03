代工廠搶5G雲端市場 英業達400G交換器可望明年出貨

看好 5G 通訊將迅速發展，英業達 (2356-TW) 近期積極搶攻，隨著資料中心需求大增，將轉往更高速網路方案，英業達開發的 400G 交換器，目前已進入送樣階段，並開始小量量產，預期明年就能開始交貨。

英業達董事長卓桐華日前表示，5G 通訊將在 2020 年蓬勃發展，今年在中國提早釋發執照的助催下，發展進程更快速，台灣下半年也將讓電信業者申請、競標頻譜，5G 通訊技術給予整個 ICT 上下游資通產業，未來發展的方向。

目前，英業達開發的 400G 交換器，已進入送樣階段，將鎖定中國及美系資料中心客戶，預計明年開始大量交貨。

英業達上月底也宣布，斥資 5481 萬美元 (約新台幣 17.18 億元) 入股美商雲達國際科技 (Zt Group International Inc)，布局 5G 通訊市場，目標搶進亞馬遜、臉書和微軟供應鏈，提升雲端伺服器的市占。

受美中貿易戰影響，英業達部分企業客戶已下修今年全年展望，資料中心產品下半年中國客戶成長幅度，也恐較上半年衰退，但美系客戶仍維持年增 10-15% 幅度，預期全年仍有近 1 成增幅。

除英業達外，廣達 (2382-TW) 子公司雲達科技日前在電腦展上，也宣布將與英特爾 (INTC-US)、日本樂天、紅帽，共推下一代 5G 雲端運算解決方案，將朝 4 個大面向發展，Telco(電信運營商)、Enterprise(企業)、Tier1 廠及 NextWave 為發展目標，期待在 5G 開台後，能有所成果。

緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW)，也瞄準雲端、邊緣運算與 5G 方向布局，目前已拿到 4 大雲端客戶中第 3 家訂單，預計第 4 季就會出貨，市場推測就是亞馬遜，另外也有 3 個新客戶接洽中，預計明年就會開始貢獻營收。