華園國內外飯店營運齊發威 Q3營收可望月月創高

連鎖飯店業者華園 (2702-TW) 在併入美國新據點帶動 5 月合併營收創高後，華園透露，5 月是國內旅遊相對淡季，6 月以來至 7-8 月暑期住房率持續看升，且美國新據點訂房率有超過 95% 的水準，表現穩定，加上旗下位於加州迪士尼旅館進入暑期旺季，法人預期，華園 6、7 月甚至到 8 月營運，可望逐月寫下新高表現。

華園指出，4 月買入位於美國加州的 Emeryville Hyatt place 後，挹注 5 月營收創高，由於此飯店擁有 175 間客房，以商務客為主要客群，且來客相當穩定，住房率平均高達 96%，平均住房價格為 230 美元 (約新台幣 7000 元)，甚至較迪士尼樂園飯店單價更高，持續挹注後續營收動能可期。

而在國內，華園表示，高雄六合館上半年住房業績年增幅達 40%，除了團客來客成長，主要是因因應造訪高雄的國內外自助行旅客增加，加強與網路訂房業者合作，有效帶動 OTA(網路訂房平台) 業務拉升 15%。

而去年底開幕的草衙館，以散客為主，房價較六合館高，華園指出，來客以東南亞自旅客較多，隨著南部觀光熱潮興起，6 月平均房價達 2800 元。

華園六合館 5 月住房淡季六住房率 65%，但 6 月已成長到超過 70%，華園表示 7 月則是「國旅最旺季」，樂觀看待暑期的訂房表現。

受惠觀光熱潮，位於高雄的五星級法店漢來大飯店也表示，6 月平均住房率 70%，7 月目前看到已有 85%，8 月也有 80% 水準。