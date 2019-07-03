〈分析〉標普500創新高背後 企業獲利成長恐連3季下滑

儘管標普 500 指數再創歷史新高，但對美國企業來說，並沒有太多好消息，在公司紛紛削減獲利前景之後，3 年來首度獲利衰退可能就在眼前。

根據 FactSet Research 估算，標普 500 指數公司的獲利，預計第 2 季下滑 2.6%，第 3 季還會小幅下挫。

由於第 1 季財報中，美股企業獲利已略有下跌，FactSet Research 資深分析師 John Butters 表示，如果 2、3 季的獲利下滑實現，將是自 2015 年底及 2016 年初之後，首次出現連 3 次下滑。

一般來說，業界將連兩季獲利下滑，定義為衰退，前一次衰退就是在 2016 年第 2 季，當時出現了連 4 季的獲利下滑。

降息預期推升股市

為什麼公司預計獲利衰退，而美股卻在衝高？說明市場對聯準會即將降息，以及美中貿易談判的前景，都持樂觀態度。

標普 500 指數

不過一些專家擔心，由於降息的利多已經反應在股價上，投資人現在更應該保持警惕。RBC Capital Markets 股票分析師 Lori Calvasina 在本週的報告中表示，當聯準會確實降息時，股市不太可能再因此走高，更可能會跟隨經濟數據惡化來反應。

同時間，美中貿易局勢卻沒有再惡化，但缺少進展，仍可能對股市及公司獲利帶來打擊，更不用說美國現在又將砲火延伸，與歐盟就空中巴士的補貼發生爭議，又和印度在關稅問題上吵架。

需關注科技股表現

FactSet 數據顯示，已經有 87 家標普 500 指數公司警告獲利將弱於預期，這是史上第 2 高的數據，僅次於 2016 年第 1 季。

更值得注意的是，科技股與消費品及零售公司，占獲利預警公司的一半以上，這兩大類股在中國及其他國際市場，都占有更重要的地位。

科技股今年一直是市場表現最好的一群，AMD(AMD-US) 在今年標普 500 成份股中，漲幅高於第二，微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Facebook(FB-US) 與 Netflix(NFLX-US) 等科技巨頭，股價同樣攀高。當這些領頭羊由高空墜落，無可避免將打擊整個市場。

Conning 信貸和投資研究主管 Matt Daly 表示，雖然貿易談判上一些擋路的石頭已經被踢開，但這仍然是一大風險，外界的信心依舊非常脆弱。

美股各類股第 2 季預計 EPS 變化 (圖表取自 Market Watch)

以各類股的預期來看，FactSet 數據顯示，原物料類股的預計獲利最差，混合增長預測目前為 - 16.84%，最好的是醫療保健類股，但預計的增長幅度也只有 2.12%。