美企正在示警：第2季財報獲利數字會很難看

美股可能在週一 (1 日) 創下歷史新高。然而，一旦第 2 季的獲利報告公布，一個迫在眉睫的威脅幾週後就會席捲市場。

分析師們對獲利前景持謹慎態度。他們已經預測到 2019 年前 3 季會出現下滑。現在，企業正在回應這些擔憂，而這種擔憂是美國企業少見的一種悲觀情緒。

FactSet 表示，在 7 月 15 日這一週真正開始的財報季之前，已發布每股獲利展望的 113 家企業中有 77% 警告它們的數據將比華爾街分析師估計的更糟糕。

總共有 87 家企業遠遠高於 70% 的預先公告負值水平，這也是 FactSet 於 2006 年開始追蹤這個數字來的第二差水平。最差的是 2016 年第 1 季，有 92 家發表負值預警。

在道瓊工業平均指數創下 1938 年最佳 6 月走勢之後，一個不穩定的獲利景象無法給予這種激進的反彈還能繼續的信心。自 1955 年以來出現表現 6 月表現的標準普爾 500 指數，預計獲利將比一年前同期下降 2.6%。

Destination Wealth Management 創始人 Michael Yoshikami 表示，「嚴酷的現實是數據將影響市場情緒，」「我不認為這是可以忽略的事情。儘管美股處於歷史高位，但經濟肯定在放緩。」

現在的獲利問題源自多方面，但主要與關稅和全球成長減弱有關。

在類股方面，兩個已預告獲利負成長的類股：資訊科技和醫療保健，向來是美國與其全球貿易夥伴、特別是中國之間關稅鬥爭的核心。

就產業層面新言，半導體和設備以及醫療保健設備和用品以及生命科學工具和服務的預告負成長的企業數量最多。

科技一直是美國總統川普對價值 2500 億美元的中國商品加徵關稅的核心。同時，根據 American Action Forum 醫療保健政策副主任 Tara ONeill Hayes 的說法，川普的鋼鐵和鋁的關稅直接衝擊醫療保健產業，影響大約 18 億美元的醫療進口品。

Hayes 在最近的報告中寫道，總體關稅影響將使該產業損失約 4 億美元。除關稅外，醫療保健還面臨嚴重的監管風險，兩黨領導人都表示樂見抑制製藥公司對藥品的定價能力。

一般而言，跨國企業也受到巨大的關稅影響。FactSet 估計，在美國境外銷售額超過半數的企業營收將同比下降超過 9%。

要確定市場的影響有多大是困難的，但企業的悲觀情緒將給投資人足夠的思考，因為華爾街試圖讓今年道瓊指數成長 14.4%。

ClientFirst Strategy 總裁 Mitchell Goldberg 說：「股票的定價通常是趨向完美的。只是你現在還沒看到太多的痛苦，但它已經開始，正在逐漸滲透到這些數字中。」「當股票的價格趨於完美時，即使是很小的事情也會變得無法克服。」

美股的一個主要特點是，即使速度較慢，仍然超過全球其他地區。然而，不斷增加的利空因素可能會讓投資人進一步投資於債券和黃金等避險資產，這些資產在美中貿易爭端激化期間受益。

Goldberg 說：「如果你擔心營收，你就應該適時退出市場。」「今年我們有個非常好的反彈。如果此時出現一個回調，我也不會感到驚訝。」