【馮冠華專欄】勇者無懼，繼續看多

7 月 3 日推介 - 禹洲地產 (1628)

1）上日港股市況總結：恆指週二復市造好，指數在高開 362 點後最多曾上升 417 點，高見 28959 點。但隨後升幅有所收窄，最終報收 28876 點，上升 333 點。成交金額上升至 1124 億。港股通南下總成交額約 124 億，流向仍是淨流入，金額約 13 億。滬深股通北上淨流入約 11 億。藍籌 46 升 2 跌 1 持平，其中

四隻藍籌創出上市高位，包括：平保 (2318)、創科 (669）、友邦 (1299）和申洲 (2313)。



板塊方面，手機設備、5G 概念、軟件、澳門博彩、出口、汽車、內險、紙業及內航較突出。做空方面，佔大市成交回升至 12.7%。牛熊證街貨最新比例為 63:37，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 36:64，重貨區方面，熊證上移至 29000-29049，牛證也上移至 28350-28399。恆指期貨夜市收報 28909 點，下跌 23 點，高水 33 點。港股 ADR 下跌 76 點，相等於恆指 28798 點。

簡評：恆指昨天裂口高開後，整天在高位徘徊；考慮到盤中時的上證窄幅波動、人民幣稍為走貶，以及道指期貨微跌，恆指昨天未能如筆者的預測上衝 29000 點，相信亦可理解。細看其他指標，大市成交尚算配合升勢，藍籌升多跌少，且不乏破頂權重股，南北向資金均保持淨流入，做空比率仍處較低水平，牛熊街貨量也有再向上屠熊的誘因。



整體而言，筆者相信恆指仍有上升空間，執筆時見美股有所回吐但恆指夜期卻背馳上升，希望這不是自我陶醉的假象吧！另外，由於中美貿易談判進入了另一個蜜月期，市場短線的焦點，可能會放在月尾聯準會的息口取向。此外，科創板招股的啓動時間，以及本週五的百威亞太（1876）招股（見點 5）也有留意價值。

說到打新，不得不提上市 14 日狂漲逾 300% 的中煙（6055）。公司主要業務是恊助母公司，中國煙草總公司作出入口業務，收取固定的費用而已。筆者覺得升勢已完全脫離基本因素。由於上市集資額不多，貨源看似早已在強者之手，加上現在不能做空，舞高弄低易如反掌。簡單說，現在只可當作投機賭博了。



昨天也見另一隻半新股鷹普精密（1268）大升近 4 成，市場的投機熱錢可真不少。

昨天也看到不少內銷概念股破頂，例如多次出現在筆者早報的澳優（1717）、海㡳撈（6862）、頤海（1579）、李寧（2331）；甚至被沽空機構狙擊的波司登（3998）。這會否提供追落後的機會？提供給參考的公司包括呷哺呷哺（520）、安踏（2020）及特步（1368）。另外，百威亞太的上市，影子概念股華潤啤酒（291）與青島（168）也是可關注的。公司消息面上，以希瑪眼科（3309）及禹洲地產 (1628)（見點 4）較可取。前者日均成交不大，短多風險也偏高。後者的股價落後同業，可秤先。

2）香港政府統計處公布，5 月零售業總銷貨價值臨時估計為 400 億元，按年跌 1.3%；扣除價格變動後，5 月零售業總銷貨數量跌 1.7%。政府表示，5 月零售業銷售跌幅收窄，部分原因是內地勞動節假期今年較遲出現，導致訪港旅客人數有更顯著的按年升幅。整體而言，近月零售業銷售整體表現維持疲弱。（政府新聞網）

3）美股上日市況總結：美股三大指數先低後高，當中道指上升 69 點或 0.26%，標指和納指則分別上升 0.29% 及 0.22%。十年期債息最新報 1.976%。美滙指數最新在 96.74。紐約期油大跌近 5%，最新報 56.55 美元。

4）個股訊息：希瑪眼科（3309）發盈喜，預期上半年純利按年大幅超過 100%，主要由於首 5 個月收益按年增加超過 30%，去年 1 月開始營業的北京眼科醫院淨虧損額減少，及以人民幣計價的銀行存款減少，令外滙虧損額減少。不過，希瑪同時指出，上述部分正面影響被去年 11 月開始營業的深圳市寶安區衛星診所，及今年 3 月 28 日收購的昆明眼科醫院產生的淨虧損有所抵銷。（經濟日報）

萬科企業（2202）公布，今年 1 月至 6 月，合同銷售額 3340 億元（人民幣，下同），按年上升 9.63%；累計合同銷售面積 2150.1 萬平方米，增長 5.64%。若單計 6 月，合同銷售額 663.9 億元，上升 1.16%；合同銷售面積 489.3 萬平方米，增長 8.76%。（信報）

禹洲地產（1628）公布，今年首 6 個月，累計銷售額 284.74 億元 (人民幣．下同)，按年增長 32.47%；累計銷售面積為 185.30 萬平方米，上升 17.45%；平均銷售價格為每平方米 1.54 萬元。若單計 6 月，合約銷售額 71.84 億元，按年增長 1.38 倍；銷售面積 47.92 萬平方米，上升 1.47 倍；平均銷售價格為每平方米 1.5 萬元。（信報）

5）新股訊息：全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）分拆的百威亞太（1876）昨天開始路演，據銷售文件顯示，百威亞太擬以每股 40 元至 47 元招股，共發售 16.265 億股，集資 650.6 億至 764.46 億元。連同超額配售權，百威亞太的發售規模將增至 18.705 億股，集資額亦相應增至 748.2 億至 879.14 億元。百威亞太每手 100 股，入場費 4747.36 元。百威亞太將於週五，即 7 月 5 日開始公開招股，預計於本月 19 日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利和摩根大通。以集資額上限計，百威亞太是香港歷來第六大集資額新股；若行使超額配股權，甚至可能攀升至第五位。（經濟日報）

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