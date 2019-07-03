南韓下調2019年經濟增長預期 認為美中貿易磨擦打擊全球經濟

由於出口疲軟與投資低迷，南韓政府今 (3 日) 下調 2019 年全年經濟增長預期至 2.4-2.5%，為 7 年來最低，較去年 12 月的預期下調 0.2 個百分點，比去年實際增速低 0.2-0.3 個百分點。

政府指出，下調的原因在於出口放緩及投資低迷，這主要是受到美國與中國的貿易磨擦導致。

南韓 6 月份出口較去年同期下降 13.5%，至 441.8 億美元，為連續第 7 個月年減。

特別是出口到最大的貿易夥伴中國，6 月的年減幅度更達 24.1%，而在晶片及行動裝置需求下滑之下，南韓對美國的出口也年減 2.5%。

政府預測民生消費、設備投資、建設投資增長分別為 2.4%、-4%、-2.8%，均低於去年 12 月預測的 2.7%、1%、2%。

此外，全年出口增長預期也由早前預測的 3.1% 降至 - 5%，進口增長預期為 - 4.1%，遠低於此前的 4.2%。

財政部長洪楠基表示，目前的放緩主要是由於全球增長疲軟，政府將盡最大的努力準備，以便全球經濟折時，可以實現強勁復甦。

南韓企劃財政部數據顯示，半導體行業的復甦速度不如預期，經濟仍陷入困境。做為南韓主要的出口產品，半導體價格自去年底以來快速下滑，也打擊了三星電子 (amsung Electronics Co.) 及 SK 海力士 (SK hynix Inc.) 的獲利空間。

官員表示，除非會批准 7 月份的 6.7 兆韓元額外預算，可以快速執行並發揮作用，否則南韓的成長前景仍可能降低。