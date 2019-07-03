OPEC願意延長減產 大摩卻下修油價長期預測？

在石油輸出國組織以及包括俄羅斯在內的盟國同意將減產協議延長至明年 3 月後，大摩在週二 (2 日) 下調了布蘭特期油價格長期預測，同時也預估今年石油市場將大致保持供需平衡。

根據數據顯示，大摩將長期布蘭特油價預測從每桶 65 美元下修至每桶 60 美元，同時也將未來三季價格預測從每桶 67 美元左右下修至每桶 65 美元左右。

在美國對 OPEC 成員國伊朗實施經濟制裁後，布蘭特油價在今年已經上漲了 25%。數據顯示，布蘭特原油近月期貨在週二下跌 2.1%，為每桶 63.7 美元。

石油輸出國家組織 (OPEC) 和俄羅斯等 10 個非 OPEC 成員的盟友國在週二達成了共識，同意將石油減產協議延長至 2020 年 3 月，以支撐國際原油價格的政策。

大摩預期，至 2020 年，石油輸出國組織 (OPEC) 領導國沙烏地阿拉伯將繼續維持在每日生產約 1000 萬桶的水平，低於所配額的每日 1030 萬桶。此外，該銀行也預期，在 2020 年的原油供應將較需求高出 30 萬桶，低於先前所估計的 70 萬桶。

「不過，在短期內，還有一些影響的因素。季節性需求強勁可能導致美國未來 2-3 個月庫存增加，這將產生上行風險。」大摩表示。

自 2017 年以來，OPEC + 持續實施減產，幅度約為每日 120 萬桶，旨在應對美國原油增加可能造成的油價下跌。美國目前已超越俄羅斯、沙烏地阿拉伯等國成為全球最大產油國。