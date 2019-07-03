美庫存下滑、OPEC延長減產協議 國際油價漲逾1%

美國石油協會 (API) 數據顯示，上週美國原油庫存減少 500 萬桶，減幅高於預期，加上石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+)，將延長減產協議至 2020 年 3 月，今 (3) 日國際油價漲逾 1%，布蘭特原油回升至 63 美元之上。

台北時間週三晚間 7 點 13 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.01%，至每桶 63.03 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.94%，至每桶 56.78 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 API 數據可得知，截至 6 月 28 日當週，美國原油庫存減少 500 萬桶，至 4.695 億桶，減幅高於預期的 300 萬桶。

OPEC + 本週一、二於維也納召開會議，於會中決定延長減產協議至 2020 年 3 月；不過，市場對貿易戰衝擊全球經濟成長、原油需求下滑的擔憂情緒，並未消退。

雖然美中重啟貿易談判，但美國總統川普日前表示，這項協議必須對美國較為有利，因為中國在貿易方面，已享有多年的巨大優勢；該消息使美中貿易磋商前景，面臨更多不確定性。

此外，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 日前提出 89 項稅目的追加關稅清單，規模約 40 億美元，美歐貿易緊張關係，也隨之升溫。