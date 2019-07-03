美國總統川普在上週六 (29 日) 日本大阪 G20 的「川習會」後，於記者會上表示將放寬華為禁令。此項消息一出，雖讓市場多所期待，不過白宮貿易顧問納瓦洛 (Peter Navarro) 表示，放寬對華為出口的「僅限於對國家安全不造成影響的低科技產品」。而在半導體方面，預估允許銷售的額度，也在 10 億美元以下，規模相當小。

放寬華為禁令 或許只是空歡喜一場。(圖片：AFP)

納瓦洛在接受美國 CNBC 電視訪問時，作出了如此表示。他在訪談中指出，美國方面允許的「是在短期內，將金額未滿 10 億美元的少量半導體銷售給華為」。

雖然在詳細內容方面並不清楚，但是華為每年向全球企業採購的金額高達 670 億美元，這回川普對於禁令的放寬，對華為而言可能也只是杯水車薪。

納瓦洛指出「在 5G 方面，美國對於華為的政策並沒有改變」。在產品上使用了最新科技的設備與軟體，仍將繼續維持在禁止出口的品項當中。

而在放寬華為禁令的回報上，「中國保證會立即購買大量的農產品」納瓦洛如此說道。

在美國所採取的華為禁令相關問題上，白宮經濟顧問柯德洛 (Larry Kudlow) 在上月 30 日時表示，允許出口的貨物，只侷限於從美國以外也可購得之共通性產品。

而在實質的貨品出口限制「實體名單」方面，納瓦洛與柯德洛都明確指出，華為仍將繼續留在該名單上頭。