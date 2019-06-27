美銀行股現金殖利率即將高於墨西哥、巴西國債

根據富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Mike Mayo 的分析，美國大型銀行很快就將獲得 10% 的總平均現金殖利率，高於墨西哥和巴西等國的主權債務。

在聯準會 (Fed) 週四 (27 日) 公佈銀行業壓力測試結果後，人們普遍預計包括 J.P. 摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 在內的銀行業者將增加股利並回購股票。這些業者上週通過了 Fed 第一輪年度測試。

Mayo 在報告中寫道，該產業的 10% 殖利率是透過將銀行的預計股利和股票回購除以市值計算得出。該數字涵蓋了從今年第 3 季到 2020 年第 2 季的時期。

Mayo 指出，「10% 的殖利率已經破表，且相對於目前在 2% 左右的 10 年期債券殖利率而言更是歷史最高水平。」

他說，按照這個水平，它超過了墨西哥 (8%) 和巴西 5%) 的國債殖利率，相當於 CCC 評級的美國企業債券，或具有「利息和本金無法償付的極高風險」的垃圾債券殖利率。

它還超越新興市場高殖利率債券的 7.5% 和大多數其他債券類別的殖利率，這些債券因全球央行低利率而使其殖利率受到抑制。

Mayo 寫道：「即使 2019 年第 2 季資本市場疲軟，投資人目前對此似乎並不感興趣。」但是「美國銀行類股似乎有望因有利的經濟事件而上漲，例如殖利線趨於陡峭或美國達成貿易協議。」