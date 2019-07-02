台股大漲後回檔 外資轉賣49.95億元 惟連3賣富邦VIX逾9萬張

台股今日未延續昨日強勢，轉為區間震盪格局，終場以 10865.12 點作收，小跌 30.34 點，觀察三大法人今日操作，外資由買轉賣，賣超 49.95 億元，不過持續賣超富邦 VIX，已連賣 3 個交易日，賣超張數 9.3 萬張，顯然對台股看法轉趨正向，而投信、自營商則持續買超台股，分別買超 3.54 億元、13.52 億元，合計三大法人今日賣超 32.82 億元。

期貨部分，外資今日小幅減碼多單 2137 口，多單未平倉口數來到 4.47 萬口，投信減碼 1316 口空單，空單未平倉口數減少到 2.73 萬口，自營商則增持空單，空單未平倉口數達 4656 口。

觀察法人操作，外資本周大買前波跌深的群創、長榮等個股，同時買進台積電，並持續賣出避險指標富邦 VIX，已連賣 3 個交易日，賣超張數高達 9.3 萬張，顯示外資對市場逐步恢復信心，不過外資、投信同步賣超兆豐金，本周賣超近 2 萬張。

外資今日買超前十名，依序為華通、智邦、長榮，買超張數皆超過 5000 張，群創、台企銀 4000 多張，其他依序為寶成、台灣高鐵、亞泥、和鑫、穩懋。

外資今日賣超前十名，富邦 VIX 近 4 萬張居冠，中信金也遭調節 2 萬張，其他依序為兆豐金、大同、中鋼、聯詠、南亞、國泰金、台泥、玉山金。

投信前十大買超標的，元大高股息 2595 張，華新科、奇鋐、微星、欣興、國喬、智原皆逾千張，台積電也有 900 多張，其他依序為昇陽半導體及宏捷科。投信賣超前十大標的，兆豐金逾 3300 張，台灣高鐵也有 2608 張，遠百、台肥、國建、華固皆逾千張，其他依序為元大台灣 50、台塑、中華電、元太。

法人表示，全球股市經過短暫的激情後，逐漸恢復常態，但未來變數仍多，短線仍建議留意有基本面支撐的個股。