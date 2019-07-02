台股盤後—一日激情後大盤陷區間震盪 權值股熄火 終場小跌30點

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年7月2號14點32分

台股今 (2) 日受到亞股影響，陷入區間震盪整理，相較昨日大盤強勢表現，終場加權股價指數小跌 30.34 點，收在 10865.12 點，成交量 1186.28 億元，權值股表現平平，反觀生技族群受到生技月激勵，表現強勁。

權值股表現方面，台積電、大立光受美中貿易戰暫歇、鬆綁華為禁令消息激勵，昨日大漲表態，今則稍作拉回修正，皆在平盤上下震盪，鴻海同樣在盤下震盪。其他權值股方面，台企銀、台灣高鐵和聯詠跌幅皆逾 2%，壓低大盤表現。

受到美中貿易戰拖累，市場需求動能轉趨疲弱，台塑四寶今也相對弱勢，台塑今 日除息，每股配 5.8 元現金股利，不過市場仍觀望台塑後市，壓抑今日除息行情表現，終場跌幅逾 3%，面臨貼息窘境，另外包含台塑化、台化跌幅也都在 1% 上下。

生技醫療族群表現相當強勁，主要受到 7 月生技月題材激勵，月底台灣也將主辦亞洲生技論壇與亞洲生技大展，買單持續湧入，訊聯攻上漲停，逸達漲幅逾 7%，美時、泰博、基亞也都有近 5% 漲幅。

在電子族群中，觸控面板廠表現也優於大盤，和鑫、GIS-KY 業成漲幅逾 6%，TPK-KY 宸鴻也有近 3% 漲幅；砷化鎵族群後續看漲，三雄持續強勁，全新、穩懋漲幅逾 2%，宏捷科也在盤上。

法人提醒，全球股市經過短暫的激情後逐漸恢復常態，但未來變數仍多，美中貿易戰暫時休兵，雖有利本季產業和股市表現，但雙方之間的歧見尚未解決，近期也將進入企業公布上半年營收、第 2 季財報旺季，短線上可留意有基本面的個股。