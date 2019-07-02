【運達投顧】掌握輪動累積財富

◆盤勢分析

週末川習會釋出利多後昨天美股第一天開盤反應，如預期的上漲不過也都留出上影線，亞股昨天漲多後今天也偏向休息，不過全球股市的結構仍維持多方不變，關於七月份的操作重點應放在個股的輪漲，重點分析如下：

1. 美股昨天道瓊漲了 117 點不過也出現了 173 點的上影線，主要是波音 737MAX 出現問題造成下跌影響道瓊的漲勢，雖然道瓊留出上影線不過卻是量縮所以並沒有量價失控問題，而且道瓊離歷史新高 26951 點只差 234 點所以道瓊還是有挑戰歷史新高的機會，就美股結構來看 SP500 昨天還是創歷史新高，昨天費半漲幅最大 2.6%、高科技股也有 1%，可見較落後的高科技股是輪漲的重點，以此來看美股的輪漲並沒有改變仍是支撐全球股市續強的指標。

2. 昨天亞股表現最佳者是陸股，由於陸股站上季線因此底部完成補漲也才剛剛開始，但日本南韓關係因二戰徵用工賠償問題僵持不下，日本經濟產業省決定對出口到南韓半導體的原料加強管制，此舉鎖定南韓要害，對南韓製造科技產品的供應鏈出現重大的衝及而出現日韓貿易戰的跡象，這對日韓股市難免會受影響尤其南韓股市受傷的層度大，但對中國或台灣卻有轉單的效應，因此就結構來看南韓股市還未出現站上季線走攻擊，但日股與港股也都站上季線，可見亞股的補漲才剛要開始韓股的弱勢並不影響亞股多方才剛要補漲的結構。

3. 近日美元出現跌深反彈這兩天反彈來到月線與半年線的反壓區，若是美元站上半年線則亞洲貨幣在近日漲多的情況下也會有回貶的機會，但美國降息是確定的因此匯率上的變化先以短線視之，若是聯準會七月有降息的動作預計美元會跌破年線加速跌勢所以亞股的反彈還會延續台股也有往前高挑戰的機會，目前外資期貨多單約 4.6 萬口還未站上 5 萬口，還有約兩週的時間就要期貨結算，所以未來一週要觀察期貨倉位是否站上 5 萬口 7/17 才有拉高結算挑戰前高的機會。

4. 台股今天漲多稍有整理在技術面上只要守穩昨天的跳空缺口則多方仍屬強勢整理，接下來的重點應該放在個股的輪動，台股既然多方還有續強的機會因此權值股的輪漲還會延續，近期提示還在低檔的權值股如環球晶華新科國巨是輪漲的指標，這幾檔個股這幾天就很明顯的從低檔走多並且創近期新高，可見權值股輪動撐盤的效應仍在對指數的上漲是一大利多，當權值股輪漲撐盤接下來中低價股的補漲會是七月份操作的重新，近期我們低檔佈局的中低價股已經多檔創近期新高如：技嘉微星合晶等，接下來的補漲的方向可留意還在低檔的…… 等，台股目前多方可用之兵很多所以掌握輪動前的低點操做上會很安全又有波段獲利可期。

※運達投顧 蕭春源 分析師

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