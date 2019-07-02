【運達投顧】台股永遠在狹縫中求生存 但也永遠讓人驚艷

◆盤勢分析

上個月全市場的分析師都在分析兩個東西，一個是貿易戰中台灣的角色，一個是全球利率決策會議下，新台幣的走勢。有基礎金融概念的人都知道，台灣是個仰賴出口的國家，尤其和中國、美國的連動又很深，而台灣的央行又很常用貨幣政策控制出口、房地產等等。全球 7 月降息的風聲下，台灣的表態是不跟進，說實話這兩個變數，並沒有支持股市往多發展，但台股終究往多頭邁進。

再從政治面來看，有些投資人有疑問，為什麼川普的態度急轉彎，首先美中並沒有達成什麼協議，僅僅是雙方同意續談，中國本就想發展原有的計畫，而美國方面理由就是選票問題，貿易戰的議題傷到美國本土的金融市場，多位分析師開始譴責川普的不明智，加上川普的鐵票民眾: 農民，也因為外銷於中國的大豆等農產品受阻，而失去了原有的耐心。

在 G20 會議前夕，紫東分析師有提及幾個關鍵指標，即使有諸多不確定性 (市場永遠有不確定因素)，整體綜合得出來的結論是，先不用以空方盤看待，對於手中有個股的投資人，這邊可以不用動，最後再提醒，川普僅僅是不想讓習近平的政權垮台，可是壓抑中國的行為是不會停止的，這是投資人要提防的。

而強韌的台股，仍然在這樣的氛圍下，股價越墊越高，G20 雙方沒有挑起事端下，週一直接跳空大漲 160 點，在我們一級操盤手的節目中，有提及一個族群，在 7 月份行情絕對是非常熱鬧，就是生技族群，相信有關注的投資人應該不陌生，在類股正式起跑前，就有幾檔讓我們先馳得點。

像技嘉 (2376)，很早就和投資人提及，這是我們長期追蹤的個股，技嘉可以依照投資人操作的頻率來進出場，是一支可長可短的股票，短線是因為，市場會把他歸類在數位貨幣概念股，但這個貢獻有限。長線的理由在於，技嘉在去年底去化庫存後，年初大動作往高階顯卡的做佈局，一般人對技嘉並沒有高接顯卡的印象，有沒有成效，第 3 季可以見真章。

而麗豐 - KY(4137)、佐登 - KY(4190)，雖然歸類在生技族群，但是個股的獲利模式是由展店和擴展品牌而來，一些資金會比較青睞這種基本面穩健型的，6/4 號開始到今天，獲利也是相當亮眼。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

