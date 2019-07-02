繼傳出日本獨自品種的草莓及葡萄流入國外市場後，日本知名蘋果產地青森縣，也驚傳當地人氣蘋果品種「千雪」的樹苗，出現在中國的網路拍賣平台上。

由日本青森縣所開發的蘋果品種「千雪」，具有甜味多、酸味少，以及在切開後不易因接觸空氣而變色的特徵，廣受國人及東南亞國家的消費者所喜愛。

在 2015 年時，青森縣產業技術中心就於中國當地，完成了「千雪」的品種註冊手續。也因此，若沒有該技術中心的許可，是無法在中國國內進行千雪蘋果的銷售或栽培。

日本蘋果樹苗、驚傳流入中國！(示意圖) (圖片：AFP)

然而 2019 年 3 月時，在青森縣的相關人士舉報下，才揭露了千雪樹苗在中國當地知名拍賣網站上架的消息。後來更發現有複數的中國業者，在沒有取得許可的情況下，非法進行千雪樹苗的販售。

青森縣產業技術中心表示，目前正透過日本官方單位，進行相關事實的確認。若證實在中國當地銷售的蘋果樹苗品種，是貨真價實來自日本青森縣的千雪，將會尋求日本政府的協助，要求中國業者停止在當地的販售行為。

青森縣產業技術中心的長內昌彥企畫經營室長表示「正進行事實確認，並嚴肅的採取對抗處置」。

日本品種的水果由於享有高人氣，以及市場價格佳，過去已多次傳出當地品種的草莓及葡萄流入國外的事件。當地業者與日本政府，自然在這次也不敢掉以輕心，以避免造成無法挽回的後果。